Він назвав це рішення важливим сигналом.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус опосередковано підтвердив, що Берлін подвоїть військову допомогу Україні на 2024 рік до 8 мільярдів євро.

В ефірі німецького телеканалу ARD він заявив, що заплановане збільшення військової допомоги є "сильним сигналом для України, що ми не залишимо її". За даними джерела Deutsche Welle, рішення мають ухвалити вже у четвер, 16 листопада, на засіданні бюджетного комітету Бундестагу.

"Ми не хочемо опинитися наступного року в ситуації, коли нам доведеться висувати додаткові вимоги, коли це буде важливо. Саме тому збільшення є важливим сигналом - особливо зараз, до речі, коли Україна повинна продовжувати свою боротьбу, і в той же час частина уваги громадськості в усьому світі більше зосереджена на Ізраїлі", - заявив мінстр.

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Збільшення допомоги Німеччини для України: що відомо

Нагадаємо, 11 листопада німецька газета Bild повідомила, що Міністерство фінансів Німеччини вирішило подвоїти військову допомогу Україні на наступний рік. Спочатку планувалося виділити на неї 4 мільярди євро.

Вже наступного дня Reuters повідомив, що коаліція німецького канцлера Олафа Шольца погодилася на подвоєння цієї суми до 8 мільярдів євро. Офіційного підтвердження цієї інформації ще не було.

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