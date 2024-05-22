Ці кошти будуть розподілені на 2024-2026 роки.

Шведський уряд домовився зі своєю партією підтримки про рамки додаткової військової підтримки України загальною сумою 75 млрд крон, тобто 7 млрд доларів впродовж трьох років. Про це повідомив уряд Швеції, пише Reuters.

"З метою посилення шведської підтримки України та збільшення довгострокової перспективи, уряд та Шведські демократи погодилися запровадити рамки військової підтримки України на 2024-2026 роки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці кошти будуть рівномірно розподілені на три роки. Також із запропонованим доповненням загальна запланована військова та інша допомога для України з боку Швеції буде становити понад 100 мільярдів крон.

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Згідно з новою програмою, військова підтримка може включати передачу оборонного обладнання, фінансові внески та підтримку для закупівлі оборонного спорядження.

"Рамкова програма може обтяжувати державні фінанси протягом декількох років і навіть після 2026 року", - додали у заяві.

Підтримка Швеції - останні новини

Раніше міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що наразі його країна не планує відправляти військовий персонал в Україну, проте може розглянути цей варіант, якщо країни-члени НАТО дійдуть згоди в цьому питанні.

"Наскільки я розумію, не було єдиної позиції серед країн, які зустрічалися на паризькому саміті на початку цього року. Конкретної пропозиції тут і зараз немає. Якщо вона з'явиться, конкретна пропозиція, ми зможемо її розглянути", - підкреслив міністр.

Також повідомлялось, що Швеція посилить українську ППО. Таким чином країна готова доєднатися до німецької ініціативи з посилення захисту українського неба.

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