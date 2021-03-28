Дорога в напрямку Анкари і Стамбула була закрита для двостороннього руху / фото CNN

У Туреччині 85-метрова ділянка автомагістралі між Стамбулом і Анкарою завалилася через зсув.

Про це повідомляє видання CNN Türk.

Інцидент стався в суботу, 27 березня, між містами Дюздже і Зонгулдак. Дорога в напрямку Анкари і Стамбула була закрита для двостороннього руху.

"Звалилася 85-метрова ділянка шосе D-655. Через зсув автодорога була закрита для двостороннього руху", - повідомляє телеканал.

фото CNN

Автомобілі, що їдуть в Стамбул, були спрямовані на трасу Сакарія-Коджаалі, а ті, які йшли в напрямку Анкари, були спрямовані на трасу Зонгулдак-Ереглі.

фото CNN

За даними Головного управління автомобільних доріг країни, постраждалих в результаті обвалення немає. 

фото CNN

На цей час розпочато роботу над створенням альтернативного способу забезпечення зв'язку. Паралельно йде розслідування причин обвалу.

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Автор: Денис Прядко