У Туреччині 85-метрова ділянка автомагістралі між Стамбулом і Анкарою завалилася через зсув.
Про це повідомляє видання CNN Türk.
Інцидент стався в суботу, 27 березня, між містами Дюздже і Зонгулдак. Дорога в напрямку Анкари і Стамбула була закрита для двостороннього руху.
"Звалилася 85-метрова ділянка шосе D-655. Через зсув автодорога була закрита для двостороннього руху", - повідомляє телеканал.
Автомобілі, що їдуть в Стамбул, були спрямовані на трасу Сакарія-Коджаалі, а ті, які йшли в напрямку Анкари, були спрямовані на трасу Зонгулдак-Ереглі.
За даними Головного управління автомобільних доріг країни, постраждалих в результаті обвалення немає.
На цей час розпочато роботу над створенням альтернативного способу забезпечення зв'язку. Паралельно йде розслідування причин обвалу.
Читайте такожТуреччина схвалила будівництво нового Стамбульського каналу
Вас також можуть зацікавити новини:
- Біля берегів Туреччини знайшли тіла ще двох українців із затонулого судна Arvin
- У Туреччині впав військовий вертоліт - загинув відомий генерал (відео)
- У Туреччині автобус зі школярами зірвався з 300-метрової скелі: двоє загиблих (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram