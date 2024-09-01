Мільярдер вийшов у світ у компанії дівчини, яка супроводжувала його у поїздках.

Мільярдер російського походження Павло Дуров вперше після затримання "засвітився" у Парижі.

Як повідомляє видання ParisMatch, Дурова помітили у компанії коханої Юлії Вавілової на Єлисейських Полях. Засновник Telegram оселився в Парижі.

Дуров перебуває під судовим наглядом. Йому заборонено залишати територію Франції, і він має внести заставу у розмірі п'яти мільйонів євро.

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Затримання Павла Дурова - останні новини

Президент Франції Еммануель Макрон розповів, як Дуров отримав французьке громадянство. Він, зокрема, взяв на себе повну відповідальність за надання генеральному директору Telegram французького громадянства.

Зізнання Макрона відбулось через кілька днів після того, як речник президента повідомив, що це було рішення міністерства закордонних справ.

Днями адвокат Дурова вперше прокоментував затримання свого клієнта. За словами Девіда-Олів’є Камінські, "абсолютно абсурдно думати, що керівник соціальної мережі може бути причетний до кримінальних дій, які його не стосуються ні прямо, ні опосередковано".

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