Ба більше, він закликав затримувати й інших бізнесменів за такою ж "логікою".

Росія теж "мала питання" до Telegram та його засновника Павла Дурова, якого днями затримали у Франції. Але при цьому в РФ мільярдера ніхто не заарештовував, заявив прессекретар диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

"У нас його ніхто не заарештовував. Звичайно, були питання", - сказав Пєсков в інтерв'ю прокремлівському пропагандисту Павлу Зарубіну для програми "Москва. Кремль. Путін".

"Так, справді терористи користуються мережею Telegram , але терористи користуються й автомобілями. Чому не заарештовують генерального директора Renault чи Citroën ?" – сказав Пєсков.

Затримання Павла Дурова - останні новини

Президент Франції Еммануель Макрон розповів, як Дуров отримав французьке громадянство. Він, зокрема, взяв на себе повну відповідальність за надання генеральному директору Telegram французького громадянства.

Зізнання Макрона відбулось через кілька днів після того, як речник президента повідомив, що це було рішення міністерства закордонних справ.

Днями адвокат Дурова вперше прокоментував затримання свого клієнта. За словами Девіда-Олів’є Камінські, "абсолютно абсурдно думати, що керівник соціальної мережі може бути причетний до кримінальних дій, які його не стосуються ні прямо, ні опосередковано".

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