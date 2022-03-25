Захід б'є по хибним цілям, намагаючись вплинути на господаря Кремля, відбираючи у близьких до Кремля бізнесменів їх власність. Це не спрацює, вважає оглядач NYT.

Володимира Путіна не цікавить доля російських олігархів, тому арешти яхт, заморожування рахунків та інші санкції не матимуть бажаного Заходом ефекту на президента РФ.

Таку думку в колонці для New York Times висловила Ейлін О'Коннор, колишній репортер ABC і CNN, яка також працювала адвокатом в Росії і Україні.

"У 1996 році, коли я була начальником Московського бюро CNN, йшла боротьба між угрупованням корумпованих олігархів і дружками охоронця президента Бориса Єльцина, який вимагав від них більше грошей за політичний "дах" і погрожував зірвати заплановані вибори.

Я поставив Анатолію Чубайсу, який тоді був віце-прем'єром, питання, яке здавалося головним у боротьбі: що для росіян важливіше - влада чи гроші? Він відповів: "Якщо ви задаєте це питання, ви не розумієте Росію". Правильна відповідь - влада.

Оскільки Путін зіткнувся з найбільшим випробуванням за всі 22 роки свого правління, затиснутий між українським опором і посиленням санкцій щодо олігархів, нафти і передачі технологій, відповідь залишається тією ж, що і протягом всієї російської історії.

Багато хто на Заході сподіваються на повалення Путіна. Вони не розуміють ні Росії, ні того ставлення людей в Росії до влади.

Російські вчені давно відзначають, що відсутність прав приватної власності і неупередженої юридичної влади призводить до того, що державні суб'єкти мають владу, яка в усіх відношеннях визначає життя росіян. За межами своїх кордонів Росія з XV століття проявляла свою міць за допомогою військової агресії. У країні, де влада - це майже все, санкції і втрачені статки самі по собі не змінять цього фундаментального принципу.

Путіна хвилює тільки одне, і це не олігархи

Виступ Путіна на початку березня доводить це і ілюструє, що він і багато хто в Росії вважають за мету війни: захистити російську територію і суверенітет від західного панування. За його словами, Захід занадто довго ігнорував Росію і відмовляв їй у статусі наддержави.

У західних капіталістичних демократіях багатство часто прирівнюється до доступу та впливу. Тому не дивно, що багато хто вважає, що санкції проти олігархів можуть спонукати їх чинити тиск на Путіна, щоб він змінив курс.

Це прорахунок. Олігархи можуть володіти багатством, яке пов'язує їх з владою, і можуть бути використані Путіним, але в Росії це не означає, що вони володіють будь-якою владою над ним або тими, хто знаходиться в Кремлі.

Відсутність чітко закріплених прав власності та правової та інституційної бази означає, що олігархи все ще залежать від Кремля. Судові рішення на користь або проти олігархів можуть бути легко переглянуті в залежності від прихильності Кремля.

Путін ясно дав зрозуміти, як небезпечно оскаржувати його владу. Михайло Ходорковський колись був найбагатшою людиною в Росії, отримавши кілька нафтових родовищ в Сибіру, що раніше належали державі, і створивши корпорацію "Юкос". На ТБ-ефірі в Кремлі в 2003 році він наважився критикувати корупцію в уряді. У відповідь Путін позбавив Ходорковського його активів і посадив у в'язницю на 10 років.

Досвід, подібний до досвіду Ходорковського, пояснює, чому зараз так мало олігархів висловлюються відкрито. Ті, хто щось говорив про війну, робили це з таких місць, як Лондон, де Михайло Фрідман, засновник "Альфа-Банку", виступив із заявою, де говорилося, що "війна ніколи не може бути відповіддю", але не критикував президента. Незважаючи на це, Путін у своїй недавній промові зарахував олігархів до лав противника-Заходу, заявивши, що вони не можуть обійтися без устриць з фуа-гра і що вони думками далекі від Росії. Він поклявся виплюнути їх, "як мошку, що залетіла нам в рот". Можливо, саме тому Чубайс, який не тільки курирував приватизацію, а й сам став олігархом і зберіг прихильність Путіна, склав з себе символічний пост кліматичного царя і покинув країну.

За якими цілями повинен бити Захід

Щоб вплинути на них, Захід повинен розставити пріоритети в тому, що, на їхню думку, надає Росії статус наддержави: в нафті і збройних силах.

Нафтогазовий сектор Росії забезпечує до 40% доходів федерального бюджету країни і забезпечує 60% експорту країни. Ось чому увага президента Байдена до санкцій, що забороняють імпорт нафти, важлива, хоча і дещо символічна, враховуючи, як мало США імпортують з Росії. У той час як Німеччина призупинила розробку великого газопроводу, Європейський союз не припинив постачання російського газу, який становить близько 40% його потреб. Якби європейські країни всерйоз прагнули вплинути на мислення Путіна, вони витратили б менше часу на захоплення яхт олігархів, а ще більше зменшили б свою залежність від російських енергоносіїв. Точно так же Захід повинен наполягати на тому, щоб Індія і Китай приєдналися до антиросійських санкцій.

Найкращий же спосіб підірвати російську армію - обмежити доступ до технологій.

Як стало ясно на місцях в Україні, російським військовим не вистачає життєво важливого апаратного і програмного забезпечення, використовуваного іншими сучасними силами для збору польової розвідки в режимі реального часу, а також систем зв'язку, необхідних для ефективного використання цієї розвідки. А багатоденна затримка танкової колони свідчить про те, що у росіян немає складної системи постачання військ продовольством і газом.

В інтерв'ю Bloomberg Фрідман, олігарх, що базується в Лондоні, який потрапив під Британські санкції, заявив, що якщо Європейський союз думає, що може сказати Путіну "зупинити війну, і це спрацює, тоді, я боюся, що у всіх великі проблеми", тому що це означає, що західні лідери "нічого не розуміють в тому, як працює Росія".

Він прав"