Вони вимагають "дерусифікації" і демілітаризації окупованих територій.

Польський міністр клімату і навколишнього середовища Ганна Москва закликала виключити Російську Федерацію з Міжнародного агентства з атомної енергії.

Про це вона написала в мікроблозі Twitter.

Міністр висунула цю пропозицію під час виступу на генеральній конференції МАГАТЕ у Відні.

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"У той час, коли ми тут сидимо, території України окуповані російськими військами. Ми вимагаємо дерусифікації окупованих територій і демілітаризації. До тих пір Росія повинна бути припинена в якості члена МАГАТЕ. Якщо вони не відповідають цим умовам, вони повинні бути виключені з організації", - заявила Москва.

Що відбувається на Запорізькій АЕС

Як відомо, російська армія захопила ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. Загарбники неодноразово обстрілювали станцію і територію біля неї.

На початку вересня місія спеціальна МАГАТЕ прибула на ЗАЕС, два експерти організації залишилися і продовжують там роботу.

У МАГАТЕ випустили звіт, в якому говориться, що артобстріли "все ще не призвели до ядерної аварійної ситуації, але постійно загрожують ядерній безпеці" і викиду радіації.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розкритикував звіт за те, що в ньому практично не приділили увагу злочинам щодо працівників ЗАЕС.

Фахівці з радіаційної безпеки неодноразово попереджали, що наслідки можливої аварії на станції можуть бути катастрофічними не тільки для України.

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