Джеф Безос має намір й надалі брати участь у важливих проектах Amazon.

Мільярдер Джеф Безос та засновник компанії Amazon вирішив покинути посаду гендиректора організації в третьому кварталі 2021 року.

Про це йдеться у заяві Amazon.

В третьому кварталі 2021 року Безос перейде на посаду виконавчого директора Amazon, а його місце займе Енді Яссі, який наразі є керівником Amazon Web Services.

Безос має намір зосередити свою енергію і увагу на нових продуктах та ініціативах компанії.

У листі до співробітників компанії Безос повідомив, що передає лідерство Енді Яссі.

"Енді добре відомий в компанії і працює в Amazon майже стільки ж, скільки і я. Він буде видатним лідером, і я йому повністю довіряю", - зазначив Безос.

Джеф Безос у Amazon: що потрібно знати

Джеф Безос очолював Amazon з моменту заснування компанії в 1994 році.

Він займає перше місце в рейтингу найбагатших людей світу Forbes Real-Time, який оновлюється в реальному часі. Його статки оцінюються в 196,2 млрд доларів.

У серпні 2020 року Джефф Безос став першим мільярдером в історії, чиї статки сягнули 200 млрд доларів, але незабаром знову знизилися. За даними Forbes, за минулий рік статки мільярдера збільшилися на 67,5 млрд доларів.

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Автор: Олег Давигора