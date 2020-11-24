Обраний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден обговорив питання України з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.
Як повідомляє перехідна команда Байдена-Гарріс, обраний президент 23 листопада провів окремі вітальні телефонні розмови з іноземними лідерами, під час яких подякував за вітання з перемогою на президентських виборах.
У розмові з президентом Єврокомісії він наголосив на важливості співпраці Сполучених Штатів і ЄС з питань, котрі викликають взаємний інтерес, в тому числі стосовно Ірану, Білорусі, України та Західних Балкан.
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Водночас під час спілкування з президентом Європейської Ради Байден підкреслив свою налаштованість працювати для зміцнення демократії як всередині США, так і за кордоном, а також взаємодіяти щодо спільних викликів, а саме у питаннях Ірану, Білорусі, України та Західних Балкан.
Байден запевнив фон дер Ляєн, що в інтересах США, аби Євросоюз був міцним. Він підкреслив свою налаштованість поглибити та пожвавити відносини США і ЄС.
Байден висловив надію, що Сполучені Штати та Євросоюз зможуть працювати над розв'язанням спільних проблем, в тому числі у стримуванні поширення коронавірусу, зміцненні глобальної медичної безпеки, протидії загрозі кліматичних змін та зміцненні демократії.
Перемога Джо Байдена на виборах у США
- 3 листопада в США відбулися президентські вибори.
- Офіційні результати ще не оголошені, але провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США.
- Своєю чергою, чинний президент Сполучених Штатів Трамп відмовився визнавати перемогу свого суперника. Він підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.
- Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.
- З усім тим, 24 листопада адміністрація Дональда Трампа повідомила адміністрацію Байдена про готовності передати повноваження.
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