Джо Байден налаштований зміцнювати демократію у світі.

Обраний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден обговорив питання України з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Як повідомляє перехідна команда Байдена-Гарріс, обраний президент 23 листопада провів окремі вітальні телефонні розмови з іноземними лідерами, під час яких подякував за вітання з перемогою на президентських виборах.

У розмові з президентом Єврокомісії він наголосив на важливості співпраці Сполучених Штатів і ЄС з питань, котрі викликають взаємний інтерес, в тому числі стосовно Ірану, Білорусі, України та Західних Балкан.

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Водночас під час спілкування з президентом Європейської Ради Байден підкреслив свою налаштованість працювати для зміцнення демократії як всередині США, так і за кордоном, а також взаємодіяти щодо спільних викликів, а саме у питаннях Ірану, Білорусі, України та Західних Балкан.

Байден запевнив фон дер Ляєн, що в інтересах США, аби Євросоюз був міцним. Він підкреслив свою налаштованість поглибити та пожвавити відносини США і ЄС.

Байден висловив надію, що Сполучені Штати та Євросоюз зможуть працювати над розв'язанням спільних проблем, в тому числі у стримуванні поширення коронавірусу, зміцненні глобальної медичної безпеки, протидії загрозі кліматичних змін та зміцненні демократії.

Перемога Джо Байдена на виборах у США

3 листопада в США відбулися президентські вибори.

Офіційні результати ще не оголошені, але провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США.

Своєю чергою, чинний президент Сполучених Штатів Трамп відмовився визнавати перемогу свого суперника. Він підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.

Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.

З усім тим, 24 листопада адміністрація Дональда Трампа повідомила адміністрацію Байдена про готовності передати повноваження.

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Автор: Віталій Саєнко