Байден обговорив питання України з керівництвом Євросоюзу / фото REUTERS

Обраний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден обговорив питання України з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Як повідомляє перехідна команда Байдена-Гарріс, обраний президент 23 листопада провів окремі вітальні телефонні розмови з іноземними лідерами, під час яких подякував за вітання з перемогою на президентських виборах.

У розмові з президентом Єврокомісії він наголосив на важливості співпраці Сполучених Штатів і ЄС з питань, котрі викликають взаємний інтерес, в тому числі стосовно Ірану, Білорусі, України та Західних Балкан.

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Водночас під час спілкування з президентом Європейської Ради Байден підкреслив свою налаштованість працювати для зміцнення демократії як всередині США, так і за кордоном, а також взаємодіяти щодо спільних викликів, а саме у питаннях Ірану, Білорусі, України та Західних Балкан.

Байден запевнив фон дер Ляєн, що в інтересах США, аби Євросоюз був міцним. Він підкреслив свою налаштованість поглибити та пожвавити відносини США і ЄС.

Байден висловив надію, що Сполучені Штати та Євросоюз зможуть працювати над розв'язанням спільних проблем, в тому числі у стримуванні поширення коронавірусу, зміцненні глобальної медичної безпеки, протидії загрозі кліматичних змін та зміцненні демократії.

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Автор: Віталій Саєнко