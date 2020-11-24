Євросоюз бере до уваги та вітає приєднання цих країн.

Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія приєдналися до санкцій Європейського Союзу проти Олександра Лукашенка і ще 14 білоруських чиновників.

Про це йдеться в декларації віце-президента Європейської комісії, високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля.

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Зокрема, 6 листопада Рада ЄС запровадила санкції проти Олександра Лукашенка і 14 білоруських чиновників.

"Країни-кандидати Північна Македонія, Чорногорія й Албанія, країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, які є членами європейської економічної зони, приєдналися до цього рішення Ради ЄС" - йдеться в декларації.

Вказані країни повинні узгодити національну політику з відповідним рішенням про розширення санкцій.

Своєю чергою, Євросоюз бере до уваги та вітає приєднання цих країн.

З цього повідомлення випливає, що Україна не долучилася до санкцій Євросоюзу проти Лукашенка.

Санкції проти режиму Лукашенка: що відомо

6 листопада Євросоюз запровадив санкції проти Лукашенка і ще 14 білоруських чиновників. Перед цим, 2 жовтня, санкції було запроваджено проти 40 осіб. Загалом наразі санкції запроваджено проти 59 осіб з Білорусі.

Україна станом на зараз підтримала рішення Ради ЄС від 2 жовтня про застосування санкцій проти 40 осіб з Білорусі.

19 листопада міністри закордонних справ країн Європейського Союзу домовились розпочати підготовку до запровадження третього етапу санкцій.

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Автор: Віталій Саєнко