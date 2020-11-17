Раніше стало відомо, що запаси збагаченого урану в Ірані у 12 разів перевищують дозволені "ядерною угодою".

Президент США Дональд Трамп минулого тижня запитував варіанти завдавання удару по головному ядерному об'єкту Ірану.

Зрештою, як заявив чиновник Білого дому, Трамп відмовився від цього кроку, пише Голос Америки.

Трамп зробив запит під час зустрічі в четвер зі своїми радниками з національної безпеки, включаючи віце-президента Майка Пенса, нового виконувача обов'язків Міністра оборони Крістофера Міллера і голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі, повідомив чиновник.

Співробітник адміністрації підтвердив зустріч, про яку повідомив The New York Times. У статті видання повідомляло, що радники переконали Трампа не завдавати удару через загрозу ширшого конфлікту.

"Він запитав про варіанти. Вони дали йому сценарії, і в кінцевому підсумку він вирішив не робити ніяких кроків", – сказав чиновник.

Білий дім від коментарів відмовився.

Запит про варіанти завдавання удару надійшов на наступний день після того, як у звіті ООН було сказано, що Іран завершив переведення ряду вдосконалених центрифуг з наземного заводу на своєму основному заводі зі збагачення урану на підземний, що є новим порушенням ядерної угоди з провідними державами.

Запаси низькозбагаченого урану в Ірані - 2,4 тонни. Наразі вони набагато перевищують встановлену угодою межу у 202,8 кг. Тегеран виробив 337,5 кг за квартал, що менш як 500 кг, зафіксованих Міжнародним агентством з атомної енергії за попередні два квартали.

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Президент Трамп намагається не починати серйозних збройних конфліктів і прагне вивести американські війська з гарячих точок відповідно до обіцянки зупинити те, що він називає "нескінченними війнами", зазначає "Голос Америки". Удар по головному ядерному об'єкту Ірану в Нетензі може перерости в регіональний конфлікт і створити серйозний зовнішньополітичний виклик для обраного президента Байдена.

Ядерна угода з Іраном: що відомо

У червні 2015 року п'ять країн - постійних членів Ради Безпеки ООН (США, Велика Британія, Франція, Китай і Росія), а також Німеччина, після багаторічних переговорів з Іраном, уклали атомну угоду (ВДП), яка має на меті не дозволити Тегерану роздобути ядерну зброю.

Угода передбачає різке обмеження Тегераном його ядерної програми, щоб запобігти створенню ядерної зброї. Міжнародна спільнота в обмін скасовує санкції, введені проти Ірану через його ядерну програму. Угода не забороняє Ірану створення балістичних ракет, проти чого виступають США. Вашингтон також, на відміну від інших учасників угоди свої санкції не скасував, а лише кожні півроку продовжував "виключення" з їх дії.

У травні 2018 року США вийшли з цієї угоди і ввели проти Тегерана односторонні санкції.

У відповідь Іран спочатку відмовився виконувати частину зобов'язань в рамках СВПД, а 6 січня 2020 оголосив про відмову від "останнього ключового обмеження, що стосується кількості центрифуг", і заявив, що тепер "обмежень по роботі з ядерною програмою Ірану не залишилося".

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Автор: УНІАН