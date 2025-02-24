Він сказав, що стверджувати таке, це те саме що говорити, що плавці самі напали на акулу в "Щелепах".

В третю річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Київ приїхав експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Коментуючи нещодавні заяви американського президента Дональда Трампа Джонсон зауважив, що його риторика, нібито Україна відповідальна за війну, просто огидна. Він порівняв, що це те саме, що плавці напали на акулу в "Щелепах". "Це повне перекручування правди", - сказав Джонсон.

Політик вважає, що зараз варто зосередитись на тому, що відбувається у Києві та на переговорах, які допоможуть повернути мир в Україну. У звязку з цим він висловив думку, що в угоді про видобуток корисних копалин, яку США нав'язують Україні, є перспективні пункти. Він пояснив, які з них і чому можуть принести велику користь Україні.

3 роки війни

Сьогодні до Києва приїхала низка іноземних лідерів на заходи до третьої річниці вторгнення РФ в Україну. Вони зберуться на саміт, де обговорять стратегію України, а також формати гарантій безпеки. Усього в саміті візьмуть участь 37 лідерів держав, 13 з яких будуть присутні особисто, а 24 - онлайн. Президент Володимир Зеленський назвав цей саміт, ймовірно, "переломним моментом".

Нагадаємо, до 3-х роковин війни США висунули альтернативну резолюцію ООН щодо України. Цей документ конкурує з текстом, який Україна та її європейські союзники планують винести на голосування Генеральної Асамблеї ООН.

Вас також можуть зацікавити новини: