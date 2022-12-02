Він був "мостом" з Заходом для Лукашенка і мав вплив у Білорусі.

Нещодавно померлого міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея могли усунути російські спецслужби. Він був другою людиною в політичній ієрархії Білорусі і таким собі "мостом" із Заходом для Лукашенка.

Такою думкою поділився політолог Михайло Шейтельман в інтерв'ю УНІАН. Він повідомив: "Для Лукашенка він був таким "мостом" на Захід. Лукашенко — самопроголошений, а Макей — ні. Захід визнає уряд Білорусі. Він не визнає тільки Лукашенка. Макей — друга людина в білоруській політичній ієрархії".

За словами Шейтельмана, колишнього міністра закордонних справ Білорусі не можна порівнювати з Сергієм Лавровим, який займає ту ж посаду в РФ. Макей був в оточенні Лукашенка, як секретар Ради Безпеки Росії Микола Патрушев для Путіна. Тільки у самопроголошеного лідера РБ і колишнього МЗС були якісь політичний рейтинги.

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"Швидше за все, його прикінчили через відносини із Заходом, тому що він мав прямі контакти з усіма і користувався довірою. Безумовно, він був на 100% відданий Лукашенку, але росіяни цим вчинком обірвали зв'язок між адміністрацією Лукашенка і західними країнами", — підсумував Шейтельман.

Подробиці смерті Макея

Близький соратник Лукашенка помер у віці 64 років 26 листопада. Вважалося, що він був головним каналом самопроголошеного лідера Білорусі для спілкування із Заходом.

Слідом за повідомленням про смерть з'явилася інформація від російського опозиціонера Леоніда Невзліна. За його словами, Макея отруїли російські спецслужби. А Лукашенко після цього змінив кухаря, охорону і обслугу.

Марк Фейгін, опозиціонер і юрист з РФ, назвав смерть Макея дивною. Він порівняв її з "загибеллю на війні від нежиті".

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