Нещодавно померлого міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея могли усунути російські спецслужби. Він був другою людиною в політичній ієрархії Білорусі і таким собі "мостом" із Заходом для Лукашенка.
Такою думкою поділився політолог Михайло Шейтельман в інтерв'ю УНІАН. Він повідомив: "Для Лукашенка він був таким "мостом" на Захід. Лукашенко — самопроголошений, а Макей — ні. Захід визнає уряд Білорусі. Він не визнає тільки Лукашенка. Макей — друга людина в білоруській політичній ієрархії".
За словами Шейтельмана, колишнього міністра закордонних справ Білорусі не можна порівнювати з Сергієм Лавровим, який займає ту ж посаду в РФ. Макей був в оточенні Лукашенка, як секретар Ради Безпеки Росії Микола Патрушев для Путіна. Тільки у самопроголошеного лідера РБ і колишнього МЗС були якісь політичний рейтинги.
"Швидше за все, його прикінчили через відносини із Заходом, тому що він мав прямі контакти з усіма і користувався довірою. Безумовно, він був на 100% відданий Лукашенку, але росіяни цим вчинком обірвали зв'язок між адміністрацією Лукашенка і західними країнами", — підсумував Шейтельман.
Подробиці смерті Макея
- Близький соратник Лукашенка помер у віці 64 років 26 листопада. Вважалося, що він був головним каналом самопроголошеного лідера Білорусі для спілкування із Заходом.
- Слідом за повідомленням про смерть з'явилася інформація від російського опозиціонера Леоніда Невзліна. За його словами, Макея отруїли російські спецслужби. А Лукашенко після цього змінив кухаря, охорону і обслугу.
- Марк Фейгін, опозиціонер і юрист з РФ, назвав смерть Макея дивною. Він порівняв її з "загибеллю на війні від нежиті".