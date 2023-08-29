Раніше скандальний політик заявив, що віддав би Росії окуповані українські території.

Репер Емінем вимагає, щоб скандальний потенційний кандидата в президенти США, мультимільйонер Вівек Рамасвамі припинив використовувати його музику під час передвиборної кампанії.

Як повідомляє The Telegraph, музичний ліцензіар BMI, який займається захистом авторських прав, у листі від 23 серпня повідомив Рамасвамі, що більше не буде ліцензувати музику Емінема для використання під час передвиборної кампанії політика від Республіканської партії.

"BMI отримав повідомлення від Маршалла Б. Метерза, III, більш відомого як Емінем. Він проти використання кампанією Вівека Рамасвамі музичних композицій Емінема та вимагає від BMI видалити всі роботи Емінема з угоди", - йдеться в листі.

Відео дня

Водночас представники передвиборної кампанії Рамасвамі оголосили, що виконають прохання припинити використання музики Емінема.

Нагадаємо, що Рамасвамі активно піариться на треках Емінема. Відео, на якому політик співає пісню Емінема "Lose Yourself" на ярмарку штату Айова, стало вірусним у мережі.

Хто такий Вівек Рамасвамі

Рамасвамі - 38-річний бізнесмен без політичного досвіду. Останнім часом він віднявся у рейтингах деяких соціологічних досліджень та назвав своїх суперників "купленими та проплаченими".

Нещодавно потенційний кандидат у президенти США Вівек Рамасвамі заявив, що визнає окуповані території України російськими, а також закриє Україні шлях до НАТО у разі перемоги. Він обіцяє забезпечити "мир" в Україні на умовах, які називає вигідними для Штатів.

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