Карантин у країні оголосили у зв'язку зі зростанням кількості нових випадків зараження до понад 3 тисяч на добу протягом останніх декількох днів, а також через побоювання щодо нової, більш заразної мутації коронавірусу.

В Ізраїлі з 27 грудня набув чинності третій загальнонаціональний строгий двотижневий карантин через коронавірус, раніше його вводили у квітні та вересні нинішнього року.

Читайте такожВ Єгипті горіла лікарня для хворих на COVID-19, є загибліПро це повідомляє "Сегодня" з посиланням на newsru.co.il.

Зазначається, що термін жорсткого карантину може бути більшим за два тижні, якщо кількість нових випадків зараження, які виявляють щодня, не знизиться до 1 тисячі.

"Генеральний директор міністерства охорони здоров'я Хезі Леві вже заявив, що жорсткий карантин триватиме не два, а три-чотири тижні", - пише видання.

Карантин у країні оголосили у зв'язку зі зростанням кількості нових випадків зараження до понад 3 тисяч на добу протягом останніх декількох днів, а також через побоювання щодо нової, більш заразної мутації коронавірусу.

Згідно з умовами локдауну:

В Ізраїлі закрилися торгові підприємства, за винятком продуктових магазинів і аптек.

Робота транспорту запланована за звичайним графіком, але з карантинними обмеженнями заповнюваності – до 50% пасажиромісткості. Так само працюватимуть і потяги.

Кафе та ресторани можуть працювати лише на доставку, перукарні та салони краси, а також всі бізнеси, які ведуть приймання відвідувачів і клієнтів, закриті.

Громадянам дозволено віддалятися від будинків не більше ніж на 1 кілометр. Заборонено приймати гостей, відвідувати знайомих і родичів (в тому числі в новорічну ніч).

За звичайним розкладом продовжать працювати дитячі садки та школи системи спеціальної освіти. Всі школи та класи в "зелених" і "жовтих" населених пунктах також продовжать навчання в дні карантину.

Дозволено збиратися не більше 20 людям на відкритому повітрі, до 10 осіб – в приміщенні.

Під час нового карантину не працюватиме програма так званих зелених островів, що давала мандрівникам повну свободу дій у туристичних районах Ейлата та Мертвого моря.

В ізраїльській поліції заявили, що врахували "уроки" перших двох локдаунів. Кількість блокпостів на дорогах скоротили, основний акцент зробили на патрулюванні та контролі над дотриманням обмежень.

Демонстрації в країні не заборонили, але за умови дотримання соціальної дистанції та носіння захисних масок.

За даними американського Університету Джона Хопкінса на 27 грудня, в Ізраїлі інфікувалися коронавірусом 400 099 осіб, з них 3 222 померли.

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Автор: УНІАН