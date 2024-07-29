Він заявив, що завдяки Туреччині вогонь не поширився на Чорне море.

Від війни РФ проти України "ніхто не виграв, крім західних військових баронів".

Таку заяву зробив турецький президент Реджей Таїп Ердоган, передає Анадолу. "Ніхто не виграв від цього кровопролиття, крім західних військових баронів. Вони підливають масло у вогонь і роблять усе можливе, щоб розпалити його. Ми працюємо над встановленням миру і стабільності", - протиставив позиції Ердоган.

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"Ми робили це з першого дня. Ми запобігли поширенню цього вогню на Чорне море, дотримуючись збалансованої політики та діючи справедливо між нашими двома сусідами", - сказав турецький лідер.

Скандальні заяви Ердогана

Турецький президент уже давно заявляє, що Захід нічого не робить для досягнення миру в Україні і не схиляє Київ до переговорів із Кремлем. При цьому він виставляє себе як єдиного "миротворця", який найбільше зацікавлений у припиненні війни.

Водночас 28 липня Ердоган пригрозив вторгнутися в Ізраїль. Він сказав, що Туреччина здатна здійснити вторгнення в Ізраїль, якщо зробить певні кроки. "Так само, як ми увійшли в Карабах, так само, як ми увійшли в Лівію, ми зробимо те ж саме з ними. Немає нічого, що ми не можемо зробити. Ми просто маємо бути сильними, щоб зробити ці кроки", - додав турецький лідер.

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