Експерт з Туреччини пояснив позицію Ердогана стосовно Європейського Союзу та БРІКС.

Експерт з Туреччини Ерен Гюверчин пояснив рішення Президента Туреччини Реджепа Ердогана подати заявку на вступ країни до БРІКС.

Уряд Туреччини неодноразово заявляв про бажання приєднатися до цього об'єднання, ключовими "гравцями" в якому виступають РФ, Китай, а також Іран, Бразилія, Індія, ОАЕ тощо. Про це повідомляє Bild.

"Ердоган неодноразово загравав із БРІКС у минулому. Уже кілька років він дотримується подвійної стратегії. Він демонструє Заходу, що геополітично незамінний для нього, і водночас постійно прагне до зближення з Путіним і Китаєм", - заявив Ерен Гюверчин. Відео дня

Анкара ухвалила це рішення, зокрема, через те, що вже майже 20 років Брюссель обговорює питання про вступ Туреччини до Європейського Союзу. За їхніми даними, переговори тривають дуже довго і за цей час Туреччина не наблизилася до членства в ЄС.

"Ердоган завжди ображений. Він не бачить причини провалу вступу Туреччини до ЄС у своїй власній політиці", - додав Гюверчин.

За його словами, Ердоган вважає, що "підйом" Туреччини намагаються зупинити саме країни Заходу. Через це його часто порівнюють із Путіним.

Пропозиції Туреччини щодо мирних переговорів із РФ

Туреччина продовжує виступати як країна, яка всіма способами сприяє формуванню припинення вогню і спробі посадити за стіл переговорів Україну та Росію.

Усе через те, щовійськові дії можуть остаточно вплинути на регіональний "ландшафт", що невигідно самій Туреччині.

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