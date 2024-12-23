Судно для вивезення російських військ з Сирії зламалось у відкритому морі, - ГУР

Екіпаж росіян намагається усунути проблему і дрейфує у відкритому морі.

Вантажне судно "Sparta", яке Росія відправила для вивезення свого озброєння і техніки із Сирії, зламалось під час руху ― вийшла з ладу паливна трубка головного двигуна.

Як повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони, екіпаж росіян намагається усунути проблему і дрейфує у відкритому морі поблизу Португалії.

"Тим часом залишки російського контингенту у Сирії завершили стягуватись з віддалених районів та перебувають лише у двох місцях ― на авіабазі у Хмеймімі та військово-морській у Тартусі. Частину свого озброєння та техніки із порту Тартуса Росія почала перекидати морським шляхом до Лівії", - йдеться у повідомленні.

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Також, як зазначається, російські військові у Сирії активно обговорюють нібито вимогу нової влади арабської республіки до Москви ― повністю вивести свій військовий контингент із сирійської території, зокрема з баз у Хмемімі й Тартусі, не пізніше 20 лютого 2025 року.

"Цей крок нібито пов'язаний із прагненням нової влади в Дамаску домогтися зняття міжнародних санкцій", - заявили в розвідці.

Росія тікає із Сирії

Як повідомляв УНІАН, раніше в ГУР зазначали, що російські війська в Сирії "скиглять" через складнощі евакуації. Сотні військових РФ не можуть дістатися з провінції Хомс до авіабази в Хмеймімі через страх, що їхню колону накриють вогнем. Процесом виведення росіян із Сирії користуються деякі збройні угруповання. Для безперешкодного пересування вони вішають російський прапор на свої колони.

"Полковник російської армії Дмитро Мотренко за дорученням вищих вождів мотався по переговорах із представниками військових контингентів інших держав у Сирії - випрошував гарантій недоторканності для солдатів держави-агресора, які очікують у районі аеродрому Т4", - повідомили в ГУР.

Крім того, зазначалося, що в Сирії з'явилися найманці з так званих російських ПВК, зокрема "африканського корпусу", щоб захищати підрозділи Росії, які евакуюються.

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