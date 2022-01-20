Прем'єр країни запевнила, що санкції матимуть величезний вплив.

Фінляндія готова підтримати своїх європейських союзників і США і ввести "надзвичайно жорсткі" санкції проти Росії, якщо вона вторгнеться в Україну.

Про це заявила прем'єр-міністр країни Санна Марін, повідомляє Reuters.

"Це матиме дуже істотний вплив, і санкції будуть надзвичайно жорсткими", – заявила Марін.

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Білий дім повідомив, що президент Джо Байден вдруге за місяць подзвонив президенту Фінляндії Саулі Нііністе, щоб обговорити з ним тісне оборонне партнерство Фінляндії з США і НАТО.

За словами Марін, "вкрай малоймовірно", що її країна, що має спільний кордон з Росією протяжністю понад 1200 км, наполягатиме на вступі в НАТО, поки вона знаходиться на посаді прем'єр-міністра.

"Ніхто не зможе вплинути на нас, ні США, ні Росія, ні хто-небудь ще", – сказала Марін.

"В цілому, я вважаю, що обговорення питань, пов'язаних з НАТО, в найближчі роки буде активізуватися", - додала вона.

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