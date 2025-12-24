'Гадюче лігво': син Байдена накинувся з критикою на Україну

В минулому Гантер Байден працював в українській компанії Burisma.

Син колишнього президента США Гантер Байден назвав Україну "гадючим лігвом" через корупцію і розкритикував батька за його політику на посаді президента. Про це він сказав в інтерв’ю для подкасту Шона Раяна, яке цитує New York Post.

Так, Гантер Байден розкритикував "по-справжньому огидних" "лицемірів" в адміністрації президента Барака Обами, які змусили його покинути роботу політичного лобіста через конфлікт інтересів - оскільки його батько Джо Байден став віце-президентом при Обамі.

За словами Гантера, він допомагав американським університетам взаємодіяти з американським урядом, зокрема отримувати державне фінансуванн. Але коли його батько став віце-президентом, цю роботу довелося покинути.

"І тому я фактично почав з нуля. Мені довелося відбудовуватися, і в мене не було жодних заощаджень – у мене було три дівчинки, всі вони на той час навчалися в приватній школі, і, знаєте, у мене немає грошей", - згадує Гантер.

У 2014 році він увійшов до ради директорів української газової компанії Burisma Holdings, яка платила йому близько 1 мільйона доларів на рік, хоча Гантер не мав відповідного досвіду в цій галузі.

"Я був дуже, дуже наївним щодо того, яким гадючим лігвом є Україна. Яка абсолютна, скажімо так, корупція, яка досі вражає. Це була абсолютно помилка", – сказав він про роботу в "Бурісма", "не через те, що я зробив щось, чого соромлюся або що викликає у мене конфлікт, оскільки це стосується того, що я робив для "Бурісма". А через політичне становище, в яке це поставило нас усіх".

В інших частинах інтерв'ю Гантер Байден жорстко розкритикував політику свого батька, коли той вже став президентом США у 2021 році. Зокрема він пройшовся по темах міграції та виведення військ з Афганістану.

Гантер Байден і компанія Burisma: що треба знати

Відомий численними скандалами Гантер Байден, син на той момент віце-президента США, обіймав посаду члена ради директорів української енергетичної компанії Burisma Holdings з 2014 по 2019 рік, отримуючи за це значну винагороду. Цю посаду він отримав у період, коли його батько Джо Байден очолював зовнішню політику щодо України в адміністрації Обами, що викликало питання щодо потенційного конфлікту інтересів і можливого використання політичного статусу сім’ї для бізнес-можливостей.

Сам Гантер заявляв, що він не обговорював діяльність у Burisma зі своїм батьком і що його роль була радше консультативною, аніж операційною. Компанія пояснювала його призначення тим, що його ім’я могло сприяти підвищенню міжнародного іміджу Burisma та розвитку бізнесу на американських ринках.

Посада Байдена-молодшого в Burisma спричинила широку політичну реакцію в США, особливо серед консервативних законодавців, які вбачали в цьому можливу несправедливу перевагу й конфлікт інтересів через зв’язок з посадовцем високого рангу. Однак прямі докази впливу на політику США не були встановлені.

Справа Burisma стала темою політичних суперечок, зокрема у 2019 році призвела до спроб використати цю історію у політичній боротьбі між президентом США Дональдом Трампом і кандидатом в президенти Джо байденом. Під час президентської кампанії та у ході спроби імпічменту Трампа звучали твердження про тиск Трампа на президента України Володимира Зеленського із вимогою відновити розслідування проти компанії Burisma і роль Гантера Байдена в її роботі.

