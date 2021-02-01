Президент України підкреслив, що співпраця правоохоронних органів різних країн є нормальною.

Україна готова допомагати США у розслідуванні справ проти особистого адвоката Трампа Руді Джуліані та сина президента США Гантера Байдена.

Про це президент України заявив в інтерв'ю програмі Axios, пише "Голос Америки".

Зокрема, Зеленського спитали про готовність співпрацювати чи сприяти розслідуванню проти Руді Джуліані стосовно його зв’язків із російськими агентами в Україні.

"Ми готові допомагати. Наша позиція дуже правильна і продуктивна: ми готові допомагати Сполученим Штатам отримати правду. Тому що для нас це дуже і дуже важливо", - сказав Зеленський.

Глава держави також підтвердив, що Україна готова сприяти федеральному розслідуванню проти Гантера Байдена і його справ в Україні, якщо про це попросять.

"Кримінальні органи - прокуратура, чи інші органи в будь-якій країні можуть співпрацювати. Я вважаю, що це нормально", - сказав Зеленський.

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Скандал з діяльністю сина Байдена в Україні

20 травня на прес-конференції президент України Володимир Зеленський повідомив, що генпрокурор Ірина Венедіктова зареєструвала кримінальне провадження щодо оприлюднених 19 травня записів нібито переговорів екс-президента України Петра Порошенка з колишнім віце-президентом США Байденом та колишнім держсекретарем Джоном Керрі. У ході цих розмов від Порошенка начебто вимагали забезпечити звільнення Віктора Шокіна з посади генпрокурора.

Раніше Шокін, який обіймав посаду генпрокурора у 2015-2016 роках, стверджував, що його змусили написати заяву про звільнення через розслідування проти посадовців компанії "Бурісма" (Burisma). Він припускав, що компанія Burisma Holdings Limited мала підтримку США. У 2014 році членом ради директорів Burisma став син екс-віце-президента США Гантер Байден.

Суддя Печерського райсуду Сергій Вовк своєю ухвалою зобов’язав Офіс генпрокурора відкрити кримінальне провадження щодо втручання колишнього віце-президента США Байдена в діяльність Шокіна.

Розлідування проти Рудольфа Джуліані

У листопаді 2019 року проти Джуліані було розпочато розслідування про відсутність реєстрації як іноземного агента і зв'язки з вихідцями із СРСР Ігорем Фруманом і Львом Парнасом. Вони допомагали Джуліані шукати компромат на Хантера Байдена і вели в Україні газовий бізнес.

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Автор: УНІАН