Латвійський лідер поділився, що під час ворожої атаки разом з прем'єром Литви провів в укритті шість годин.

Президент Латвії Едгарс Рінкевічс пережив у Києві рекордну російську атаку дронами і після цього заявив, що Україні треба надати більше систем протиповітряної оборони та зброї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Рінкевічс сказав на пресконференції у Києві після проведення міжнародного саміту Grain from Ukraine. "Минулої ночі і в перші години ранку ми спостерігали впродовж шести годин за найбільшою атакою Росії із застосуванням дронів проти України і столиці - Києва", - сказав Рінкевічс.

Президент Латвії повідомив, що разом з прем'єр-міністром Литви Інґрідою Шимоніте шість годин провів в укритті. Рінкевічс наголосив, що російська спроба атаки значною мірою провалилась.

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"Я думаю, ми дійсно можемо бачити, що українська протиповітряна оборона сильна і дуже спроможна у виконанні свого призначення", - заявив Рінкевічс.

"Але одне послання дуже чітке: поки ми говоримо, ми повинні зробити усе можливе, аби дати Україні більше боєприпасів, систем протиповітряної оборони і більше військової техніки для того, щоб допомогти не лише на полі бою, але й для можливості захисту цивільних", - наголосив Рінкевічс.

Він сказав, що це послання посли будуть озвучувати на різних зустрічах на рівні Європейського Союзу і НАТО.

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Як повідомляв УНІАН, 25 листопада вороги влаштували чергову атаку дронами на столицю України. У Києві повітряна тривога була понад 6 годин. Унаслідок атаки з повітря незначні пошкодження є у низці районів міста - Дніпровському, Голосіївському й Печерському.

У Повітряних силах Збройних сил України повідомили, що сьогодні росіяни випустили рекордну кількість ударних дронів "Шахед". Усього зафіксовано пуски близько 75 "Шахедів" із двох напрямків - Приморсько-Ахтарськ та району Курської області РФ. Основний напрямок удару - Київ. Ліквідувати вдалося 74 безпілотники.

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