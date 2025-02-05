Президент США заявив про готовність створити там безмежну кількість робочих місць і житла.

Президент США Дональд Трамп заявив, що США готові довгостроково зайняти сектор Гази і створити там можливості для економічного розвитку.

Про це він заявив на пресконференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху у Вашингтоні. "США візьмуть під контроль сектор Газа. Ми проведемо там роботу: розмінуємо територію, проведемо вирівнювання території та знесення зруйнованих будівель. Створимо економічний розвиток і безмежну кількість робочих місць і житла для людей у регіоні", - поділився планами Трамп.

Крім цього, він запропонував жителям Гази переїхати на нове місце, надане однією або кількома країнами Близького Сходу. Серед країн для переселення палестинців американський президент назвав Єгипет і Йорданію. "Вони там [в Газі], оскільки у них немає альтернативи. Що у них є? Зараз це велика купа уламків", - вважає Трамп.

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Він також заявив, що очікує від США "довгострокового володіння" сектором Гази.

"Я бачу довгострокову позицію володіння, і я бачу, що це принесе стабільність цій частині Близького Сходу і, можливо, всьому Близькому Сходу", - висловив думку Трамп і додав, що "всім подобається ця ідея".

Зі свого боку прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху сказав, що ідея "заслуговує на увагу". Він додав, що для його країни важливо переконатися, що територія Гази більше не становить загрози.

"Це те, що може змінити історію", - сказав Нетаньяху.

Як пише Бі-бі-сі, пропозиції Трампа, озвучені на прес-конференції, здивували присутніх. "Мало хто очікував, що американський президент виступатиме з такими закликами. Тепер Білому дому потрібно прояснювати всі ці моменти", - написало видання.

Наміри Трампа викликали тривогу в багатьох виборців США, які не проголосували за Байдена через його позицію щодо сектору Гази.

Демократи також різко відреагували на пропозицію взяти під контроль Газу. "США збираються окупувати Газу? Нам обіцяли, що більше не буде нескінченних воєн. За моїми підрахунками, ми вже окупували Гренландію, Канаду, Панамський канал, а тепер... Газу?", - прокоментував у соцмережі X конгресмен від Каліфорнії Ерік Свалуелл.

Влада арабських країн, з якими зв'язалася CNN, висловила здивування через коментарі Трампа. Один із чиновників заявив, що це "важко зрозуміти і перетравити". Другий, дипломат додав, що заяви Трампа загрожують домовленості про припинення вогню в секторі Гази.

Скандальні заяви Трампа

Раніше Трамп провонував Канаді стати 51-м штатом США, що дуже обурило самих канаців і владу країни. Також американський президент заявляв, що йому потрібно взяти під контроль Гренландію.

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