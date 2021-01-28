У 2018 році міська влада Парижа призначила 16 директорів і помічників директорів на нові посади. З них одинадцять були жінками та лише п'ятеро - чоловіками.

У Франції скасували штраф у розмірі 90 000 євро, який був накладений на мерію Парижа за дискримінацію чоловіків на керівних посадах.

Читайте такожУ Польщі набуло чинності рішення Конституційного суду щодо заборони абортівПро це пише Le Figaro.

Міністр державної служби Амелі де Моншален сказала, що "цей штраф не підлягає сплаті" і закликала мера міста Анну Ідальго направити ці кошти на підтримку цієї позитивної динаміки.

Ідальго відзначила, що владі потрібно надати набагато більше можливостей жінкам отримати доступ до відповідальних посад.

Що цьому передувало

Мерію Парижа оштрафували на €90000 за дискримінацію чоловіків на керівних посадах.

У Міністерстві державної служби повідомили, що у 2018 році міська влада Парижа призначила 16 директорів і помічників директорів на нові посади. З них одинадцять були жінками та лише п'ятеро - чоловіками.

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Автор: УНІАН