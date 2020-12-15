У 2018 році міська влада Парижа призначила 16 директорів і помічників директорів на нові посади. З них одинадцять були жінками і лише п'ятеро - чоловіками.

Мерію Парижа оштрафували на €90000 за дискримінацію чоловіків на керівних посадах.

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У Міністерстві державної служби повідомили, що у 2018 році міська влада Парижа призначила 16 директорів і помічників директорів на нові посади. З них одинадцять були жінками та лише п'ятеро - чоловіками.

"Цей дуже високий показник значною мірою сприяє фемінізації посад у вищому керівництві та менеджменті", - визнає Міністерство державної служби, але зазначає, що такі дії міської влади суперечать меті в 40% призначень на посади людей кожної статі.

У мерії здивовані таким рішенням і заявляють, що намагалися збалансувати кількість жінок і чоловіків на керівних посадах.

"Парадоксально звинувачувати нас у призначеннях, які компенсують наявний у нас розрив", - сказав заступник мера міста Анни Ідальго Антуан Гійу.

Відзначається, що з 2019 року у Франції діє закон, який звільняє роботодавців від штрафних санкцій за призначення занадто великої кількості чоловіків або жінок на посади, якщо це не призводить до дисбалансу між відповідними посадами. Однак уникнути санкцій 2018 року мерії не вдалося.

У мерії повідомляють, що продовжать докладати зусиль для збільшення частки жінок у традиційно чоловічих професіях. Також вони прагнуть скоротити розрив в оплаті праці. Серед міської влади жінки як і раніше заробляють на 6% менше своїх колег-чоловіків.

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Автор: Людмила Жерновська