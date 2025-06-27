Дві хвилини на реакцію: генерал США розповів про історичну битву Patriot з ракетами Ірану

44 американські солдати відбили ракетний удар Ірану — і жодна ракета не влучила в ціль. Пентагон повідомляє деталі унікальної операції.

У Пентагоні офіційно підтвердили, що під час останнього іранського ракетного удару по авіабазі Аль-Удейд у Катарі було здійснено найбільше в історії США бойове застосування систем протиповітряної оборони Patriot. Про це на брифінгу в четвер заявив генерал Ден "Разін" Кейн, голова Об’єднаного комітету начальників штабів, передає Business Insider.

Атака стала відповіддю Ірану на нещодавні американські авіаудари по трьох ядерних об’єктах Ісламської Республіки. Попередження про ймовірний напад США отримали ще в понеділок. Уночі понад десяток іранських балістичних ракет були спрямовані на авіабазу Аль-Удейд — головну американську військову базу на Близькому Сході.

Американські та катарські системи ППО Patriot змогли повністю нейтралізувати загрозу. Жодна з ракет не досягла цілі, жертв не зафіксовано. Усі пуски відбулися в умовах великого тиску — екіпажі мали лише близько 2 хвилин на реагування.

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За словами Кейна, близько 44 американських військових керували двома батареями Patriot. Найстаршим серед них був 28-річний капітан, а наймолодшим — 21-річний солдат. Військові діяли за чітко визначеним протоколом, а запуск кожної ракети Patriot супроводжувався точним наведенням на ціль. Генерал описав подію як справжній шквал металічних уламків — усі ракети Ірану були знищені в повітрі.

Використані комплекси Patriot, вироблені Raytheon та Lockheed Martin, також активно застосовуються в Україні. Попри критику в минулому, бойове застосування в умовах сучасної війни підтверджує їхню високу ефективність. У Пентагоні визнають, що Україна потребує більшої кількості таких систем.

Брифінг став відповіддю на критику щодо масштабів пошкоджень іранських ядерних об'єктів. Хоча деякі аналітики сумніваються в повному знищенні інфраструктури, Пентагон наголошує на високій точності та стратегічному значенні операції.

Patriot для України - останні новини

Раніше Трамп публічно заявив, що США розглянуть передачу Києву додаткових комплексів протиповітряної оборони Patriot. Він зазначив, що США вони теж потрібні, зокрема для поставок Ізраїлю, але висловив сподівання, що можливості знайдуться і для України.

Втім, вчора прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт відмовилася уточнити, чи будуть поставлені Україні додаткові ракети для ЗРК Patriot.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк заявив, що наша країна може отримати від Сполучених Штатів 5 зенітно-ракетних комплексів Patriot, які раніше перебували на озброєнні в Ізраїлі.

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