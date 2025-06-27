Лівітт нагадала, що президент Дональд Трамп уже неодноразово говорив, що хоче, щоб війна в Україні закінчилася.

Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт відмовилася уточнити, чи будуть поставлені Україні додаткові ракети для ЗРК Patriot.

"Я дозволю президенту самому прокоментувати це. Це була особиста розмова між ним і президентом Зеленським, але зустріч пройшла добре, і це була зустріч, спрямована на прогрес", - сказала вона на прес-конференції.

Вона нагадала, що президент Дональд Трамп уже неодноразово говорив, що хоче, щоб війна в Україні закінчилася.

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"Що стосується конкретики - я залишу це за ним", - додала Лівітт.

ЗРК Patriot для України - що відомо

Раніше Трамп публічно заявив, що США розглянуть передачу Києву додаткових комплексів протиповітряної оборони Patriot. Він зазначив, що США вони теж потрібні, зокрема для поставок Ізраїлю, але висловив сподівання, що можливості знайдуться і для України. При цьому він не уточнив, чи продовжать США надавати військову допомогу Києву.

Пізніше голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк заявив, що наша країна може отримати від Сполучених Штатів 5 зенітно-ракетних комплексів Patriot, які раніше перебували на озброєнні в Ізраїлі. Він вважає, що, найімовірніше, США саме безкоштовно передадуть ці системи Україні, а не продадуть.

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