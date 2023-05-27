Відставка Путіна може зробити Росію навіть більш небезпечною, ніж ця країна є зараз.

Росія стане "мстивою" і буде представляти для світу пряму загрозу після того, як зазнає поразки у війні проти України. Про це заявив командувач Королівських ВПС Великобританії Майк Вігстон в інтерв'ю The Telegraph.

"Коли український конфлікт завершиться і Україна відновить свої кордони, як це необхідно, у нас буде пошкоджена, мстива і жорстока Росія, чиї засоби заподіяння нам шкоди — це повітряний напад, ракетний удар і підводна атака", – заявив він.

Видання зазначає, що дана заява головкому британських ВПС є першим публічним вираженням таких побоювань з боку західних офіційних осіб щодо післявоєнної політики РФ.

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"Сухопутні війська [РФ] сильно підірвані. Вони зіткнулися з великими проблемами, [але] флот майже нічого не втратив, кіберпростір нічого не втратив, космос нічого не втратив", – зазначає Вігстон, вказуючи на здатність РФ навіть зараз створювати певні проблеми.

На думку командувача, загроза з боку Росії, ймовірно, буде зберігатися багато років і може навіть вирости після відсторонення Путіна від влади. Вігстон переконаний, що кремлівська система "це більше, ніж просто одна людина".

"За Путіним стоїть ціла структура та ієрархія. Таким чином, навіть якби Путін зник зі сцени, його могли б замінити незліченні інші люди, які могли б бути такими ж жорстокими і порочними по відношенню до свого народу і сусідніх держав", – вважає головком ВПС Британії.

Перспективи зміни влади в РФ

Після недавньої атаки повстанців на прикордонні райони Бєлгородської області в Росії вже відкрито заговорили про необхідність зміни керівництва країни. Просто на одному з федеральних каналів відкрито закликали відправити Путіна у відставку, щоб налагодити відносини з Європою.

Відомий російський політолог Андрій Піонтковський нещодавно висловив думку, що в Росії вже запустили операцію по заміні Путіна на посаді президента кимось іншим. Експерт переконаний, що операцією керує один з найближчих до диктатора людей – Юрій Ковальчук.

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