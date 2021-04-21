Кулеба та Менендес обговорили збільшення військової допомоги США на тлі загострення РФ безпекової ситуації.

Голова Комітету у закордонних справах Сенату США Роберт Менендес очікує на схвалення завтра законопроекту про збільшення військової допомоги Україні.

Читайте такожБілий дім підтримав створення 51-го штату СШАЯк повідомили у прес-службі українського зовнішньополітичного відомства, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з головою Комітету у закордонних справах Сенату США Робертом Менендесом.

Менендес зауважив, що в Сенаті США з великим занепокоєнням ставляться до нарощування військової присутності РФ на кордоні з Україною та загроз, які нинішні дії Москви становлять для нашої держави та Європи.

Кулеба поінформував американського сенатора щодо актуальної безпекової ситуації у зоні російсько-українського конфлікту та вздовж українського державного кордону. Він привернув окрему увагу до протиправних дій РФ в Азово-Чорноморській акваторії, мілітаризації тимчасово окупованого Криму, Чорного і Азовського морів.

Голова Комітету наголосив, що "неспровокована агресія Росії проти України є абсолютно неприйнятною для Сполучених Штатів і цивілізованого світу, та запевнив, що будь-який новий її етап матиме для Москви тяжкі наслідки". Також Менендес високо відзначив виважену та мудру реакцію України на спроби Росії провокувати загострення.

Він запевнив Кулебу у непохитній підтримці територіальної цілісності і суверенітету України, готовності Сенату США і надалі рішуче підтримувати свого стратегічного партнера, особливо в умовах ескалації агресивних дій Росії. Наостанок Менендес повідомив, що очікує схвалення завтра в очолюваному ним сенатському комітеті законопроєкту "Про безпекове партнерство з Україною", який передбачає збільшення розмірів щорічної військової допомоги, включно з наданням летальної зброї.

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Автор: Світлана Закелова