У МЗС Ірландії закликали ЄС дати рішучу відповідь на дії влади Білорусі, оскільки нерішучість Європи буде сприйнята Мінськом як ознака слабкості.

Примусова посадка в Мінську літака Ryanair, що прямував із Афін до Вільнюса, прирівнюється до "повітряного піратства".

Про це заявив міністр закордонних справ Ірландії Саймон Коувені, передає Irish Examiner.

Він назвав вчорашній інцидент "викраденням, спонсорованим державою".

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Коувені підкреслив, що білоруський режим "не має демократичної легітимності", і закликав ЄС продемонструвати "чітку і жорстку відповідь".

Голова МЗС Ірландії зазначив, що має намір викликати для розмови почесного консула Білорусі в Дубліні, але не став закликати до вигнання всіх дипломатів з ЄС.

Коувені додав, що в будь-яких санкцій, які вводитимуться, має бути "реальна перевага", а Євросоюз повинен виходити за рамки "сильних прес-релізів".

Раніше Коувені опублікував у Twitter пост, в якому закликав ЄС дати рішучу відповідь на дії влади Білорусі.

"Це абсолютно неприпустимо. Ірландську авіакомпанію з громадянами ЄС на борту примусили здійснити посадку в Мінську під час здійснення рейсу між містами ЄС. Необхідна рішуча та узгоджена відповідь ЄС. Бездіяльність і нерішучість Євросоюзу будуть сприйняті Білоруссю як ознака слабкості", - написав Коувені.

Примусова посадка літака Ryanair в Мінську: деталі

23 травня Білорусь підняла винищувачі, щоб посадити в Мінську літак Ryanair, яким із Афін до Вільнюса летів засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Літак повернули до Мінська по команді білоруських диспетчерів через повідомлення про мінування, попри те, що відстань до Вільнюса була значно меншою. Після посадки літака Протасевича і його дівчину затримали. Протасевичу на батьківщині загрожує смертна кара.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки через посаджений в Мінську літак і планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.

Авіакомпанія Ryanair в заяві вже після приземлення літака у Вільнюсі не згадала ключові обставини інциденту і заявила, що летіти до Мінська було ближче, ніж до Вільнюса, що не відповідає дійсності.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

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Автор: Олександр Топчій