Верховний суд оголосив вирок сьогодні.

Колишній голова правління Белгазпромбанка Віктор Бабарико засуджений до 14 років позбавлення волі.

Про це повідомляє "Белта".

Верховний суд оголосив вирок сьогодні.

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Хто такий Віктор Бабарико:

Віктор Бабарико народився в 1963 році в Мінську.

У травні 2020 року оголосив про участь у виборчій кампанії на пост президента Білорусі.

У червні того ж року був затриманий у гучній справі Белгазпромбанку.

У Бабарико двоє дітей: син Едуард і дочка Марія. Дружина загинула у 2017 році. Син виступав в якості засновника краудфандингового майданчика "Вулик" і співзасновника майданчика MolaMola, був затриманий разом з батьком у 2020 році і знаходиться в СІЗО КДБ. Дочка живе в Австралії.

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Автор: Денис Прядко