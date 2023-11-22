Депутат Європейської народної партії Йерун Ленаерс наголосив, що здається, угорський уряд докладає більше зусиль до саботажу реформ, ніж до їх впровадження.

Виконавча влада Європейського Союзу не готова розблокувати допомогу на відновлення Угорщини у розмірі 700 млн євро. Будапешт не отримає ці кошти, доки уряд Віктора Орбана не вирішить питання, повʼязані з верховенством права та упередженістю судової системи.

Про це пише повідомляє Euractiv. Зазначається, що Угорщина все ще чекає на кошти з Фонду відновлення та стійкості ЄС, який був створений після пандемії COVID.

У вівторок, 21 листопада комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс під час виступу в Європейському парламенті привітав новий угорський закон, який має на меті усунути занепокоєння ЄС щодо незалежності судової системи. Він назвав його "важливим кроком у правильному напрямку".

Відео дня

"Проте це не кінець процесу. Угорщині також необхідно завершити супутні кроки з імплементації", – наголосив Рейндерс.

Водночас комісар з питань бюджету Йоганнес Ган сказав євродепутатам, що "в Угорщині вже відбулися деякі цінні зміни. Наприклад, зараз існує активний орган з питань доброчесності, з'явилися способи оскаржити рішення прокурора не порушувати справу, а OLAF (Європейське бюро по боротьбі з шахрайством) тепер має посилені структури співпраці в Угорщині".

"Діалог з Угорщиною є особливо інтенсивним у питаннях, що стосуються запобігання ризикам конфлікту інтересів у правліннях трастів, що становлять суспільний інтерес, та обсягу повноважень новоствореного органу з питань доброчесності", – додав чиновник.

Видання зазначає, що дебати в Європейському парламенті відбулися після того, як партія премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана "Фідес" подала на розгляд парламенту законопроєкт про "захист національного суверенітету" з метою захисту від того, що вона назвала неналежним політичним втручанням з боку іноземних осіб або груп. Документ також супроводжувався запуском кампанії з критикою президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

"Очевидно, що Угорщина не досягла ефективного або достатнього прогресу у виконанні умов щодо незалежності судової влади. Насправді, угорський уряд, здається, докладає більше зусиль для саботажу і зриву реформ, ніж для їх реалізації", – наголосив депутат Європейської народної партії Йерун Ленаерс.

Угорщина і ЄС: останні новини

Незважаючи на те, що Угорщина є членом Європейського Союзу, влада країни неодноразово вирізнялася вчинками, що суперечать політиці блоку. Зокрема, країна не виступає проти санкцій щодо РФ, не підтримує надання допомоги Україні, а її ключові особи їздять на зустрічі з російським керівництвом.

Раніше ЗМІ писали, що Орбан вирішив винести конфронтацію з ЄС на новий рівень. Угорський премʼєр розпочав національне обговорення про пов'язання подальшої допомоги ЄС Україні з розблокуванням коштів від ЄС для його країни.

Незадовго до цього партія Орбана розвісила в Угорщині білборди з критикою президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн. Сама вона на ці плакати відреагувала нейтрально.

Вас також можуть зацікавити новини: