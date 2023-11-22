Виконавча влада Європейського Союзу не готова розблокувати допомогу на відновлення Угорщини у розмірі 700 млн євро. Будапешт не отримає ці кошти, доки уряд Віктора Орбана не вирішить питання, повʼязані з верховенством права та упередженістю судової системи.
Про це пише повідомляє Euractiv. Зазначається, що Угорщина все ще чекає на кошти з Фонду відновлення та стійкості ЄС, який був створений після пандемії COVID.
У вівторок, 21 листопада комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс під час виступу в Європейському парламенті привітав новий угорський закон, який має на меті усунути занепокоєння ЄС щодо незалежності судової системи. Він назвав його "важливим кроком у правильному напрямку".
"Проте це не кінець процесу. Угорщині також необхідно завершити супутні кроки з імплементації", – наголосив Рейндерс.
Водночас комісар з питань бюджету Йоганнес Ган сказав євродепутатам, що "в Угорщині вже відбулися деякі цінні зміни. Наприклад, зараз існує активний орган з питань доброчесності, з'явилися способи оскаржити рішення прокурора не порушувати справу, а OLAF (Європейське бюро по боротьбі з шахрайством) тепер має посилені структури співпраці в Угорщині".
"Діалог з Угорщиною є особливо інтенсивним у питаннях, що стосуються запобігання ризикам конфлікту інтересів у правліннях трастів, що становлять суспільний інтерес, та обсягу повноважень новоствореного органу з питань доброчесності", – додав чиновник.
Видання зазначає, що дебати в Європейському парламенті відбулися після того, як партія премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана "Фідес" подала на розгляд парламенту законопроєкт про "захист національного суверенітету" з метою захисту від того, що вона назвала неналежним політичним втручанням з боку іноземних осіб або груп. Документ також супроводжувався запуском кампанії з критикою президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.
"Очевидно, що Угорщина не досягла ефективного або достатнього прогресу у виконанні умов щодо незалежності судової влади. Насправді, угорський уряд, здається, докладає більше зусиль для саботажу і зриву реформ, ніж для їх реалізації", – наголосив депутат Європейської народної партії Йерун Ленаерс.
Угорщина і ЄС: останні новини
Незважаючи на те, що Угорщина є членом Європейського Союзу, влада країни неодноразово вирізнялася вчинками, що суперечать політиці блоку. Зокрема, країна не виступає проти санкцій щодо РФ, не підтримує надання допомоги Україні, а її ключові особи їздять на зустрічі з російським керівництвом.
Раніше ЗМІ писали, що Орбан вирішив винести конфронтацію з ЄС на новий рівень. Угорський премʼєр розпочав національне обговорення про пов'язання подальшої допомоги ЄС Україні з розблокуванням коштів від ЄС для його країни.
Незадовго до цього партія Орбана розвісила в Угорщині білборди з критикою президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн. Сама вона на ці плакати відреагувала нейтрально.