Партія Орбана розмістила в Угорщині білборди з критикою президентки ЄК / Колаж УНІАН, фото REUTERS, фото УНІАН

Правляча партія Угорщини "Фідес", яку очолює прем’єр-міністр Віктор Орбан, встановила білборди в країні , що спрямовані проти президентки Єврокомісії Урсули фогн дер Ляйєн. Як повідомляє Reuters, білборди в рамках передвиборчої кампанії до Європейського парламенту в червні наступного року були встановлені за одну ніч.

Вони зображують фон дер Ляйєн разом із Алексом Соросом, сином ліберального фінансиста угорського походження Джорджа Сороса, постійного об’єкта ворожнечі з боку партії Орбана "Фідес". На білбордах також розміщене гасло: "Не танцюймо під їхню дудку". 

В Угорщині розміщені білборди з критикою президентки ЄК / скріншот

Реакція Єврокомісії

Водночас, за словами головного речника Європейської комісії Еріка Мамера, сама Урсула фон дер Ляйєн нейтрально відреагувала на розміщення таких білбордів.

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"Я показав фото президенту. Вона й бровою не повела… абсолютно байдуже. Давайте прояснимо: ми знаємо, що це не вперше, можливо, не востаннє, у нас є справи. У нас є кризи, якими потрібно керувати, у нас є політика, яку потрібно впроваджувати, Угорщина є частиною Європейського Союзу... Вона сидить за столом переговорів", - цитує Мамера The Guardian.

Зазначається, що подібні білборди, на яких зображений попередник фон дер Ляйєн Жан-Клод Юнкер разом із старшим Соросом, викликали критику з боку Брюсселя в 2019 році. Партія "Фідес" зняла їх після погроз виключити її з Європарламенту.

Відносини Угорщини та ЄС

Раніше влада Угорщини запустила всенародну "консультацію" – поштове опитування громадян, за допомогою якого уряд Віктора Орбана має намір отримати схвалення від угорців свого протистояння з Європейським Союзом та Україною. У всіх запитаннях, крім одного, перший варіант відповіді полягає в підтримці дій Віктора Орбана та запереченні політики Європейського Союзу, другий навпаки – у підтримці ЄС. 

Раніше Орбан порівняв членство країни в ЄС із радянською окупацією та заявив, що Євросоюз хоче позбавити Угорщину ідентичності шляхом нав'язування моделі ліберальної демократії, яку самі угорці відкидають. 

На черговий випад Орбана віце-президент Європейської Комісії, Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель відповів, що Угорщину в ЄС ніхто не тримає.

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