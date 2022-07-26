У Туреччині заявили, що мають стратегічні відносини з Україною і ніколи б не передали нічого РФ.

Президент Реджеп Таїп Ердоган нібито сказав колегам на зустрічі вищої партії, що лідер РФ Володимир Путін під час зустрічі у Тегерані запропонував військову угоду. Зокрема, він захотів створити виробниче підприємство безпілотників Bayraktar в Росії.

Про це повідомили джерела CNN Turk.

За словами Путіна, в ОАЕ вже є така фабрика і тепер компанія Baykar може відкрити ще одну, але вже у РФ. Хоча представник компанії заперечує це, за словами обізнаного джерела, Baykar справді перебуває в процесі створення виробничої лінії в ОАЕ.

Водночас гендиректор Baykar Халук Байрактар заявив, що не буде продавати свої дрони Путіну.

"Між Туреччиною та Україною існують стратегічні відносини, особливо в галузі авіації та космосу. Туреччина підтримує Україну технологіями озброєних безпілотників. Ми нічого в Росію не передавали і не постачали. Ми б ніколи такого не зробили", - наголосив він.

Нагадаємо, дещо раніше Кабмін схвалив документ, що розширює виробництво Bayraktar в Україні.

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