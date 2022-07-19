Компанія підтримує незалежність України.

Турецька авіабудівна компанія Baykar Makina не буде продавати свої безпілотники Bayraktar TB2 Росії.

Про це заявив генеральний директор компанії Халюк Байрактар в ефірі СNN International.

Так він відповів на питання журналістки про те, чи буде компанія продавати ударні оперативно-тактичні середньовисотні БПЛА в Росію:

"Ми б ніколи не зробили нічого подібного. Тому що ми підтримуємо опір України, її суверенітет і незалежність", - зазначив Байрактар.

Також він назвав Bayrak TB2 одним із символів війни і відзначив роль, яку він грає в протистоянні Російській Федерації.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна стала одним з найбільших покупців дронів Bayraktar. А завод Baykar найближчим часом буде зосереджений тільки на наших замовленнях.

Варто зазначити, що турецька компанія Baykar Макіпа вже вдруге безкоштовно передає Збройним силам України безпілотники.

Раніше український шоумен Сергій Притула і блогер Ігор Лаченков відкрили збір на Bayraktar для української армії. Українці за три доби зібрали 600 мільйонів гривень.

Після цього компанія Baykar заявила, що передасть Україні три БПЛА "Bayraktar TB2" безкоштовно.

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