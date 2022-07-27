За даними РНБО, у такий спосіб Росія намагається переконати світ у тому, що кількість союзників РФ нібито збільшується. Насправді ж агресор продовжує бути світовим вигнанцем.

Росія маніпулює матеріалами турецьких медіа щодо виробництва Bayraktar.

Про це стверджують у Центрі протидії дезінформації при РНБО України у відповідь на інформацію, яку напередодні розповсюдили деякі турецькі медіа щодо того, що Росія та Об’єднані Арабські Емірати бажають співпрацювати з турецькою компанією Baykar у виробництві безпілотників Bayraktar.

"Протягом останніх днів, посилаючись на іноземні ЗМІ, кремлівська пропаганда намагається сформувати хибну думку про те, що начебто питання співробітництва Росії та компанії Baykar, що активно підтримує Україну у російсько-українській війні, вже вирішене. Насправді ж турецькі медіа пишуть про те, що, попри прохання російської сторони, генеральний директор компанії Baykar Makina Халук Байрактар категорично відмовив агресору та заявив, що турецький "Bayraktar TB2 ніколи не буде проданий у Росію"", - наголосили в ЦПД.

За даними РНБО, у такий спосіб Росія намагається переконати світ у тому, що кількість союзників РФ нібито збільшується. Насправді ж агресор продовжує бути світовим вигнанцем.

Наголосимо, що співробітництво компанії Baykar з Україною продовжується.

Нагадаємо, напередодні президент Реджеп Таїп Ердоган нібито сказав колегам на зустрічі вищої партії, що лідер РФ Володимир Путін під час зустрічі у Тегерані запропонував військову угоду. Зокрема, він захотів створити виробниче підприємство безпілотників Bayraktar в Росії.

Водночас гендиректор Baykar Халук Байрактар заявив, що не буде продавати свої дрони Путіну.

"Між Туреччиною та Україною існують стратегічні відносини, особливо в галузі авіації та космосу. Туреччина підтримує Україну технологіями озброєних безпілотників. Ми нічого в Росію не передавали і не постачали. Ми б ніколи такого не зробили", - наголосив він.

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