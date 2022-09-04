Опозиціонери вважають, що цей факт свідчить про "плазування грузинської влади" та Грузинської православної церкви перед Росією та Російською православною церквою.

Представники опозиційної партії Міхеїла Саакашвілі "Єдиний національний рух" та прозахідні громадські діячі висловили обурення проведенням церковної служби російською мовою у головному кафедральному соборі Грузії Светіцховелі у давній столиці країни Мцхета.

Як повідомляє Радіо Свобода, низка опозиційних телекомпаній показали кадри, де виразно чутно літургію російською чи давньослов’янською мовою.

Опозиціонери вважають, що цей факт свідчить про "плазування грузинської влади" та Грузинської православної церкви перед Росією та Російською православною церквою.

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Настоятель Храму Светіцховелі архімандрит Ілля (Кавсадзе) пояснив, що літургія відбувалася не російською, а давньослов’янською мовою, і він не мав права відмовляти православним з Росії, Білорусі або Болгарії молитися рідною мовою.

Водночас у Грузії стало відомо про інший інцидент мовного характеру із виявленням у Батумі російськомовної школи. За непідтвердженими даними, там навчалися за російськими програмами діти росіян, які переїхали до Грузії після початку війни в Україні.

Після протестів опозиції та опозиційних ЗМІ міністерство освіти Грузії заявило, що школу не акредитовано, і вона буде закрита. Департамент розслідувань Мінфіну Грузії розпочав розслідування за ознаками фінансових порушень.

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