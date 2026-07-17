Екстремальна спека завдала нищівного удару виноградникам у Європі, – WSJ

Поки рекордна спека продовжує лютувати в Європі, дедалі більше фермерів та інших підприємств підраховують збитки.

Європейська економіка страждає через надмірну спеку. Поки стовпчики термометрів встановлюють нові рекорди, винороби підраховують збитки, пише The Wall Street Journal.

Сім'я Тільберта Неглера вже шість поколінь займається виробництвом рислінгу на своєму винограднику, розташованому на схилах ущелини Рейну в західній Німеччині. За його словами, зараз спека загрожує врожаю винограду та призводить до зростання витрат на врожай 2026 року.

"Ми очікуємо зниження обсягів виробництва вина цього сезону через меншу кількість опадів, а збір врожаю розпочнеться на тиждень раніше, ніж планувалося", – сказав Неглер.

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Витрати також зростають, оскільки зниження рівня води в Рейні – життєво важливій артерії для судноплавства та логістики в Центральній Європі – призводить до зростання цін на перевезення, а виноробам регіону, можливо, доведеться адаптувати системи зрошення, щоб впоратися зі спекою, додав винороб.

За даними Служби з питань зміни клімату "Коперник", минулого місяця температура приземного повітря в Західній Європі перевищувала середнє значення за 1991–2020 роки приблизно на 3°C. За даними Міжнародного валютного фонду, екстремальні погодні явища можуть знизити річне економічне зростання на 0,1–0,2 процентних пункти. Особливо сильні теплові хвилі та посухи можуть скоротити зростання на 0,5 та 1 процентний пункт відповідно.

Уздовж Рейну економічні наслідки вже відчуваються не лише у виноробній галузі. Через падіння рівня води страждає також судноплавство, а отже, і логістика загалом. Крім того, теплові хвилі мають значний вплив на продуктивність праці.

Екстремальна спека в Європі – останні новини

Спека призвела до перебоїв з електропостачанням, закриття шкіл та оновлення температурних рекордів. Надзвичайно високі температури вплинули не тільки на місцевих жителів, а й на туристів. У деяких країнах було порушено залізничне сполучення, вводилася заборона на алкоголь, закривалися визначні пам’ятки.

При цьому спека почала позначатися на найпопулярнішому сирі Італії. Виробництво пармезану вимагає певних кліматичних умов, для підтримання яких доводиться збільшувати витрати.

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