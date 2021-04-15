Хлопець здійснив камінг-аут в ефірі іншого шоу.

Зірка американської версії реаліті-шоу «Холостяк» Колтон Андервуд здійснив камінг-аут, зізнавшись у гомосексуальності.

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«Я тікав від себе протягом довгого часу, я довгий час ненавидів себе. Я-гей, і я змирився з цим на початку цього року, я проробляв це. Наступним кроком стало повідомити про це людям»,-сказав 29-річний Андервуд.

Він додав, що нервує через камінг-аут, але водночас відчуває полегшення.

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Автор: Катерина Шварц