Хорватський суд дозволив екстрадицію підозрюваного у вибухах на 'Північних потоках'

Німецькі суди визнали цю справу підсудною Німеччині, оскільки пошкоджені газопроводи виходять на берег у німецькій федеральній землі Мекленбург.

Хорватський суд ухвалив, що громадянин України, підозрюваний у причетності до вибухів на газопроводах "Північний потік" у 2022 році, може бути екстрадований до Німеччини. Про це пише Reuters.

Німецька прокуратура заявила, що цей чоловік - ідентифікований як Володимир З. - був водолазом і входив до групи, яка влаштувала вибухи, що сталися після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну того ж року.

Зазначається, що вибухи, які Росія та країни Заходу назвали диверсією, пошкодили газопровід "Північний потік-1" (важливий маршрут постачання російського газу до Європи), а також гілку "Північного потоку-2", яка ще не була введена в експлуатацію.

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Адвокат Володимира З., Микола Катеринчук, назвав рішення суду, винесене минулої п’ятниці, упередженим і політично вмотивованим та заявив про намір подати апеляцію.

Німецькі суди визнали цю справу підсудною Німеччині, оскільки пошкоджені газопроводи виходять на берег у німецькій федеральній землі Мекленбург - Передня Померанія, а їхнє руйнування зачепило енергетичну та внутрішню безпеку країни.

Володимир З. був заарештований у серпні в готелі в хорватському прибережному місті Пула на підставі європейського ордера на арешт. За словами його адвокатів, він заперечує свою причетність до події.

Окружний суд Пули підтвердив факт ухвалення рішення, однак заявив, що не може розкривати подробиці доти, доки сторони не вирішать, чи подаватимуть вони апеляцію.

Вибухи на "Північних потоках"

Іншому підозрюваному у цій справі, колишньому офіцеру української армії Сергію К., прокуратура в липні висунула звинувачення в організації вибухів за дорученням державних структур України.

Цей чоловік - заарештований в Італії в серпні 2025 року та переданий Німеччині в листопаді - також заперечує причетність до вибухів, що сталися неподалік від датського острова Борнхольм.

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