Підозрюваного у підриві 'Північних потоків' затримали під час зйомок фільму про цей вибух

Українця, якого підозрюють в участі у підриві "Північних потоків", затримали в Хорватії під час зйомок фільму, сюжет якого також пов'язаний із цією диверсією.

Підозрюваного у підриві "Північних потоків" Володимира Ж. затримали під час зйомок фільму про вибухи на трубопроводах. Про це повідомляє німецьке видання LTO.

Затримання відбулося на підставі європейського ордера на арешт, виданого ще у 2024 році. Німецька Федеральна прокуратура вважає, що громадянин України Володимир Ж. входив до групи з шести людей, яку очолював Сергій К. За версією слідства, учасники групи заклали вибухівку на газопроводах поблизу данського острова Борнгольм.

За даними слідства, група використовувала вітрильну яхту, яку нібито орендували в Німеччині за підробленими документами. З Ростока вони вирушили до району розташування підводних трубопроводів.

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Володимира Ж. німецькі прокурори вважають одним із водолазів, які брали участь у підводній операції. Вибухи сталися 26 вересня 2022 року на глибині близько 80 метрів і серйозно пошкодили обидві нитки газопроводів.

Сам підозрюваний раніше публічно заперечував свою причетність до атаки.

Після екстрадиції до Німеччини його мають доставити до слідчого судді Федерального суду. Йому закидають спільне спричинення вибуху, неконституційний саботаж та руйнування будівель.

Його затримали під час зйомок фільму про "Північний потік"

Обставини затримання виявилися незвичайними. За інформацією LTO, Володимир Ж. перебував у Хорватії у зв'язку зі зйомками нового політичного трилера "Зміїний острів".

Зйомки стрічки розпочалися в Хорватії на початку серпня. У фільмі грають голлівудські актори Шон Пенн та Едрієн Броуді, а режисером виступає Даг Ліман, відомий, зокрема, за фільмом "Ідентифікація Борна".

Стрічка натхненна подіями навколо вибухів на "Північних потоках". За повідомленнями ЗМІ, сюжет розповідає про групу українських водолазів, які вирушають на небезпечну підводну місію на тлі загострення протистояння між Росією та Україною.

Спочатку знімальна група працювала в Загребі, а згодом перебралася на узбережжя Хорватії, зокрема до Пули. Ймовірно, там мали знімати сцени, пов'язані з дайвінгом.

Це вже третя спроба затримати підозрюваного

Німецькі слідчі намагалися затримати Володимира Ж. ще у 2024 році, коли він жив у Польщі. Однак чоловік встиг залишити країну та виїхати в Україну.

Восени 2025 року він, за даними слідства, повернувся до Варшави, де польська поліція таки його затримала. Проте екстрадиція до Німеччини не відбулася.

Польський суд почав розглядати питання по суті та дійшов висновку, що газопроводи могли бути законною військовою ціллю в умовах війни. У результаті передача підозрюваного Німеччині не відбулася.

Тепер чоловіка затримали в Хорватії на підставі того самого європейського ордера.

Хто стояв за вибухами, досі остаточно не встановлено

Німецьке слідство поки не встановило, хто саме замовив і організував операцію з підриву газопроводів. У грудні 2025 року Федеральний суд Німеччини розглядав скаргу на арешт імовірного керівника групи Сергія К.

Суд зазначив, що є вагомі підстави вважати атаку такою, що могла бути ініційована та контрольована державою. Серед аргументів називали професійний характер операції, використання справжніх документів із неправдивими даними та ймовірну політичну мету.

Водночас суд звернув увагу, що у разі доведення державного характеру операції можуть виникнути питання щодо імунітету державних службовців. Однак такий імунітет не поширюється на воєнні злочини та окремі насильницькі дії, які заборонені міжнародним правом.

Що сталося з "Північними потоками"

Нагадаємо, що 26 вересня 2022 року в районі острова Борнгольм сталися вибухи на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2". Підводні вибухи спричинили масштабні пошкодження трубопроводів, якими російський газ мав надходити до Європи.

Німецьке слідство вважає, що до операції могла бути причетна група водолазів, однак остаточні замовники та організатори диверсії досі офіційно не встановлені.

Імовірний організатор Сергій К. був затриманий в Італії поблизу Ріміні у 2025 році. Після екстрадиції до Німеччини йому висунули обвинувачення у Вищому земельному суді Гамбурга.

За даними ЗМІ, РФ та США можуть таємно обговорювати відновлення роботи "Північних потоків". Зазначається, що цим проєктом цікавилися інвестори з оточення президента США Дональда Трампа.

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