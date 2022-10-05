Піонтковський розповів, чим саме себе видали автори тексту, який був опублікований в Twitter Маска.

Російський публіцист і політолог Андрій Піонтковський прокоментував скандальний пост Ілона Маска, який був розміщений в його Twitter. На думку експерта, не обійшлося без "дбайливої руки КДБ".

Своєю думкою Піонтковський поділився в бесіді з правозахисником Марком Фейгіним.

За словами політолога, Маск навряд чи міг сам написати, що Крим був переданий Україні нібито через "помилку" Хрущова. Такі формулювання використовують росіяни, а на заході в це ніхто не вірить.

"Там же вуха стирчать! Ну слухайте, це геніальний південноафриканський інженер, звідки він знає, звідки йому відома така термінологія? Напевно в дитинстві в Південній Африці вчив... Ніякий американський політолог це не прийме. Це жаргон... ",- зазначив Піонтковський.

Політолог також зазначив, що весь пост могли написати російські спецслужби. Все це робилося для того, щоб спробувати зупинити США та інші країни, які активно допомагають Україні боротися з російською агресією.

"Весь цей текст написаний якоюсь турботливою рукою... Від цього просто смердить КДБ-шним текстом... Текст, він для того, щоб створити якесь враження в Америці", - додав експерт.

Скандал навколо Ілона Маска: з чого все почалося

3 жовтня американський мільярдер, глава SpaceX Ілон Маск запропонував закінчити російсько-українську війну, віддавши частину української території Росії. Так, він вважає, що мир може наступити після того, як Україна відмовиться від Криму, який, за його словами, нібито був "помилково" переданий Україні Хрущовим. У цьому випадку останнє слово має бути за самим народом.

Пост Маска викликав шквал критики. Після цього він вирішив виправдатися за скандальний" мирний " план і заявив, що підтримує Україну. Однак гнів користувачів вже не зупинити. Колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник написав:" пішов на*уй" - Моя дипломатична відповідь". Українські знаменитості вже відреагували на скандальний твіт Ілона Маска, з інженера пожартували Притула, Дантес і багато інших.

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