Пекін розглядає ці іграшки як частину "м'якої сили" країни.

Китайський бренд Pop Mart, який виробляє популярні зараз іграшки Labubu, веде масштабну боротьбу з підробками, які опиняються на ринку. Йдеться про копії під назвою Lafufu.

Як пише The Washington Post, Китай, який роками звинувачували у крадіжці інтелектуальної власності, бо його фабрики виробляли підроблені сумки Chanel та кросівки Nike, дуже схвильований підробками. Згідно з повідомленнями ЗМІ, лише за останні тижні в декількох регіонах країни вилучили майже 49 тисяч Lafufu.

Минулого місяця митний контроль на мосту Гонконг–Чжухай–Макао був буквально завалений пластиковими мішками з фальшивими ляльками Lafufu. Вони заповнили майже весь коридор під час масштабної операції з вилучення контрафакту. Тим часом у місті Шеньчжень правоохоронці активно патрулюють ринки у пошуках нелегальних копій популярних фігурок.

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У квітні в місті Нінбо конфіскували ще близько 200 тисяч підроблених товарів, стилізованих під Labubu: пластикові штампи, брелоки, пакетики на застібках, гумові килимки та ігрові будівельні блоки. Попри це, користувачі платформи Douyin (китайського аналога TikTok) викладають відео з мішками Lafufu, які продаються просто на вулицях китайських міст.

У відповідь на навалу фейків Pop Mart не збавляє обертів: лише за минулий рік компанія продала фігурки Labubu на суму понад 418 мільйонів доларів, а міжнародні прибутки зросли на 375% у порівнянні з попереднім роком. Китайські офіційні органи активно підтримують успіх бренду, а уряд включив Labubu до списку культурних символів сучасного Китаю.

Представниця Міністерства закордонних справ Мао Нін заявила, що саме завдяки "естетиці, дизайну й емоційному впливу" таких продуктів Китай трансформується з країни "Made in China" у країну самобутніх брендів. Саме тому боротьба з підробками Lafufu вийшла на рівень захисту не лише Pop Mart, а й м’якої сили Китаю. Професор економіки Гонконгського університету Хе Гоцзюнь зазначив, що йдеться про захист системи інтелектуальної власності, яка повинна гарантувати безпеку наступним брендам на кшталт Labubu.

Цікаво, що Pop Mart вирішила діяти нестандартно: компанія подала заявку на реєстрацію торгової марки "Lafufu", ймовірно, щоб узяти під контроль саму назву, яку використовують підробники. У той же час державні медіа країни розгорнули інформаційну кампанію, пояснюючи, як відрізнити оригінал від фейку. Головна порада - рахуйте зуби: справжній Labubu має дев’ять маленьких, гострих зубчиків, тоді як у Lafufu їх часто менше.

Феномен Лабубу

Labubu - це колекційні арт-іграшки, створені тайванським художником Kasing Lung у співпраці з китайським брендом Pop Mart.

Ці крихітні фігурки з великими очима, колючою шерстю, довгими вушками й виразною мімікою миттєво стали популярними серед колекціонерів у всьому світі. Вони належать до серії "The Monsters", де кожен персонаж має унікальний характер, настрій і стиль.

Labubu випускаються у формі "blind box" - покупець не знає, який саме варіант йому трапиться, що створює азарт і бажання зібрати всю серію.

Часто фігурки мають рідкісні версії, які важко знайти - це підвищує цінність іграшок серед фанатів.

На тлі популярності іграшки, український співак EL Кравчук заспівав пісню про неї, одягнувши костюм зайця.

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