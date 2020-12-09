Раніше повідомлялося, що Маск переїде в Техас, щоб заощадити мільярди на прибутковому податку.

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск заявив, що залишив Каліфорнію і переїхав жити в Техас.

Про це повідомляє НВ з посиланням на The Wall Street Journal.

За словами бізнесмена, влада Каліфорнії стала сприймати "інноваторів" як належне. Керівництво штату Маск порівняв із уболівальниками спортивної команди, яка завжди перемагає.

"У влади почала розвиватися тенденція до самовдоволення як у керівників. Вони звикли до перемог і сприймають їх як належне", - заявив Маск.

За його словами, переїзд у Техас готувався декілька місяців.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Маск переїде в Техас щоб заощадити мільярди на податку на прибуток. У Каліфорнії цей податок найвищий у США, в Техасі податку на рівні штату немає.

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У Техасі вже розташовані один із заводів Tesla, один із комплексів SpaceX і штаб-квартира The Boring Company.

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Автор: УНІАН