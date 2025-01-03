Американський мільярдер, який відчув себе надто вільним у висловлюваннях, вже викликав роздратування у німецьких та британських політиків.

На тлі скандальних заяв Ілона Маска впливові британські політики з правого табору приватно зв’язалися з оточенням Дональда Трампа і закликали новообраного президента США не підтримувати британського ультраправого активіста Томмі Робінсона. Як пише Bloomberg, раніше Маск закликав звільнити Робінсона з в’язниці.

Як розповіли джерела журналістів, представники Консервативної та Реформаторської партій Великої Британії вважають, що останні заяви Маска – це "вже занадто". Британці намагалися пояснити американцям, ким насправді є антиміграційний активіст Робінсон, чиє справжнє ім’я Стівен Якслі-Леннон, і чому британські праві не підтримали цього начебто ідейного союзника.

Зараз Робінсон перебуває у в'язниці після того, як визнав, що порушив постанову суду, повторивши неправдиві заяви про сирійського біженця. Раніше він був засуджений за низку інших злочинів, включно з іпотечним шахрайством, нападом на людину та використанням чужих документів.

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Звернення британських політиків до своїх американських колег було спровоковано останнім вторгненням Маска в британську політику. Відколи Кір Стармер переміг на загальних виборах у Великій Британії в липні минулого року і став прем’єром, Маск регулярно критикував новий лейбористський уряд, закликав до нових виборів і закликав британців підтримати правих.

Багато хто з британських правих з розумінням ставився до багатьох слів Маска на тему етнічних банд та його більш широкої критики чинного уряду, але підтримка Робінсона перейшла межі, кажуть обізнані джерела.

Маск поліз у внутрішню політику Європи

Як писав УНІАН, у грудні Ілон Маск почав активно коментувати внутрішню політику Німеччини. Зокрема він відверто підтримав правопопулістичну партію "Альтернатива для Німеччини", яку часто звинувачують у зв’язках з Росією. Це викликало хвилю обурення серед поміркованих німецьких політиків.

Також Маск критикує британського прем’єра Кіра Стармера, на якого він покладає провину за розгул етнічної злочинності в Британії у попередні десятиліття. До того, як податися в політику, Стармер очолював британську прокуратуру.

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