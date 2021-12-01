Інженер незадоволений прогресом у розробці двигунів для ракети Starship.

Американський мільярдер Ілон Маск заявив про ризики банкрутства своєї компанії SpaceX. Словами про можливий крах він досить оригінально "привітав" підлеглих з Днем подяки.

Маск написав корпоративний лист відразу після свята, передає CNBC.

Виявилося, Маск незадоволений відсутністю прогресу, який не вдається досягти SpaceX в розробці двигунів Raptor. На цих двигунах встановлена ракета Starship.

"Криза виробництва Raptor набагато жахливіша, ніж здавалося ще кілька тижнів тому", - написав Маск.

За словами інженера, компанія і всі її співробітники зіткнуться з реальним ризиком банкрутства, якщо в наступному році польоти Starship не будуть здійснюватися хоча б раз на два тижні в наступному році.

Читайте такожПерший в історії: статки Ілона Маска перевищили $300 мільярдівУ своєму листі Маск написав, що він планував взяти на День подяки відпустку, але вирішив відкласти відпочинок. Вся річ у тому, що інженер ознайомився з ситуацією, яка склалася навколо розробки двигунів Raptor. Через це він вирішив особисто працювати на виробничій лінії двигунів навіть у святковий день і на вихідних (День подяки відзначався цього року 25 листопада - УНІАН).

"Нам потрібні всі руки, щоб оговтатися від того, що, відверто кажучи, стало катастрофою", - написав Маск.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Ілон Маск продав акцій Tesla майже на $10 мільярдів. Він прийняв рішення про продаж акцій компанії після того, як цю ідею висловили користувачі Twitter.

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Автор: Поліна Кузенко