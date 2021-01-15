Інавгурація Джо Байдена призначена на 20 січня в 12:00 за місцевим часом.

Сенат США може почати розгляд імпічменту чинному американському президенту Дональду Трампу в день інавгурації Джо Байдена.

Це може статися через годину після того, як Байден буде приведений до присяги, повідомляє видання Politico.

Інавгурація Байдена призначена на 20 січня о 12:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом), а розгляд питання про імпічмент Трампу може розпочатися вже о 13:00.

"Суд над Трампом за звинуваченням у "підбурюванні до повстання" розпочнеться о 13:00 20 січня - всього через годину після того, як Байден буде приведений до присяги і Трамп стане колишнім президентом, за умови, що статті надійдуть до 19 січня" -, сказано у повідомленні.

Читайте такожCNN: Трамп ізольований і "жаліє себе" в Білому домі

Імпічмент Трампа: що відомо

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників Трампа увірвались до будівлі Капітолію в той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії виборників на виборах президента і віце-президента Сполучених Штатів.

Після кількох годин безладів поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

7 січня обидві палати Конгресу США завершили підрахунок голосів колегії виборників і затвердили перемогу Байдена на виборах президента.

Своєю чергою Трамп пообіцяв впорядковану передачу влади Байдену.

Інавгурація Байдена запланована на 20 січня.

11 січня представники демократичної більшості у Палаті представників США представили проект резолюції про імпічмент Трампу за "підбурювання до заколоту".

Трамп вважає ініційований Демократичною партією проти нього імпічмент найбільшим "полюванням на відьом" в історії політики.

13 січня Палата представників Конгресу США вдруге оголосила імпічмент президенту США Дональду Трампу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора