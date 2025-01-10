Не кожна з можливих кандидатур влаштує Трампа.

Голова КНР Сі Цзіньпін не планує бути присутнім на інавгурації обраного президента США Дональда Трампа. Як пише Financial Times, люди, знайомі з ходом переговорів, повідомили, що замість Сі на церемонії буде присутній високопоставлений чиновник, який також проведе переговори з командою Трампа.

Як зазначає FT, Трамп надіслав Сі запрошення відвідати його інавгурацію 20 січня на знак того, що він має намір відновити взаємодію з китайським лідером. Водночас Пекін намагається послабити тертя з Вашингтоном, оскільки готується до можливої серйозної ескалації торгової напруженості.

Поки що достеменно невідомо, хто представлятиме Китай на інавгурації Трампа. За деякими даними, Сі може послати Хань Чжена, віце-президента, який іноді замінює його в церемоніальних ролях. Іншим кандидатом є міністр закордонних справ Ван І.

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Водночас одне з джерел зазначило, що деякі радники Трампа хотіли б бачити на інавгурації члена Постійного комітету Політбюро Китаю Цай Ці, який має набагато більшу владу, ніж Хань або Ван, і є правою рукою Сі.

Ще один співрозмовник видання зауважив: існують побоювання, що Трамп буде незадоволений, якщо посланник Китаю буде тільки на рівні Вана або Ханя, враховуючи, що він запросив самого Сі.

"Китайцям потрібно надіслати чиновника відповідного рівня, щоб почати відносини з правильної ноги, - сказав співрозмовник.

За словами одного з експертів з Китаю, Ван не розглядатиметься як досить високопоставлений чиновник, оскільки він стоїть нижче за Цая і Ханя і є кар'єрним дипломатом.

Водночас, зазначає FT, присутність будь-кого з цих чиновників на інавгурації була б безпрецедентною, враховуючи, що раніше Китай у Вашингтоні представляв його посол.

"Трамп, імовірно, вважає, що Сі занадто непередбачуваний, щоб іти на внутрішній ризик і особисто бути присутнім на зустрічі", - сказав Денніс Вайлдер, колишній головний радник Білого дому з питань Китаю. "Відправивши спеціального посланця значного рівня на зустріч із Трампом і його кабінетом, Сі може продемонструвати, що хоче почати правильні відносини з адміністрацією Трампа, не ризикуючи при цьому повернутися додому з порожніми руками або публічно зганьбленим".

Інавгурація Трампа - останні новини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прибуде на інавгурацію новообраного лідера США Дональда Трампа тільки в разі, якщо отримає запрошення.

Політик сказав, що хотів би бути присутнім у Вашингтоні цього дня, однак візит без прямого запрошення президента Сполучених Штатів Америки - це просто негарно.

Раніше президент Грузії Саломе Зурабішвілі, яка раніше відмовилася йти з посади після перемоги Михайла Кавелашвілі від провладної партії "Грузинська мрія" на виборах, отримала запрошення на інавгурацію Дональда Трампа.

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