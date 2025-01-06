Байден зазначив, що віцепрезидентка Камала Гарріс, як президентка Сенату, також головуватиме, доки Конгрес підраховує голоси колегії виборників.

Президент США Джо Байден заявив, що він сповнений рішучості мирно передати владу наприкінці цього місяця.

Як пише Bloomberg, таким чином він застерігає від спроб применшити значення жорстокого нападу натовпу на Капітолій США, що намагався перешкодити сертифікації його власних виборів чотири роки тому.

Байден сказав, що він "сповнений рішучості зробити все можливе, щоб поважати мирну передачу влади та відновити традиції, які ми давно поважаємо в Америці".

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"Вибори будуть сертифіковані мирно. Я запросив нового президента до Білого дому вранці 20 січня і буду присутній на його інавгурації в другій половині дня", - заявив він.

Байден зазначив, що віцепрезидентка Камала Гарріс, як президентка Сенату, також головуватиме, доки Конгрес підраховуватиме голоси колегії виборників, що завершиться тим, що законодавці офіційно підтвердять її поразку.

Зазначається, що Трамп неодноразово применшував значення подій 6 січня 2021 року і стверджував, що багатьох було несправедливо притягнуто до відповідальності за участь у них. Ставши президентом, Трамп матиме повноваження повністю помилувати причетних до них або скоротити терміни покарання шляхом пом'якшення покарання.

Байден, не називаючи Трампа на ім'я, сказав, що "докладаються невпинні зусилля, щоб переписати - навіть стерти - історію того дня" і "сказати нам, що ми не бачили того, що всі бачили на власні очі". Він заявив, що американці не можуть забути, а натомість мають пам'ятати 6 січня "як день, коли наша демократія зазнала випробування і перемогла".

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