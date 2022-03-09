Росія стрімко рухається у першу половину XX сторіччя, зазначив очільник Міністерства цифрової трансформації України.

Світовий технологічний лідер Intel призупиняє роботу в Росії через її військову агресію проти України.

Про це повідомив глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Ми засуджуємо вторгнення Росії в Україну, і ми призупинили всі постачання клієнтам як у Росії, так і в Білорусі. Наші думки з усіма, хто постраждав від цієї війни", - йдеться у заяві Intel у месенджері.

Федоров зазначив, що "Росія стрімко рухається у першу половину XX сторіччя".

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. Ворог почав бомбити військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти. Зокрема, ворожі бомби не раз падали на Київ, Харків, Чернігів та Маріуполь.

Україну також атакували з території Білорусі.

Низка країн, зокрема країни ЄС, запровадили проти РФ нові санкції. З Росією вирішили перестати співпрацювати багато компаній, у тому числі IBM, Cisco та Inditex (бренди Zara, Bershka та Pull&Bear).

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